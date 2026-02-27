SPRACH-SCHOCK BEI DER POLIZEI! JEDER DRITTE FÄLLT DURCH – IST DER DEUTSCHTEST ZU HART ODER DAS NIVEAU ZU NIEDRIG?

Berlin – Es ist ein stiller Alarm aus den Prüfungsräumen der Hauptstadt! Wer Polizist werden will, muss nicht nur fit und belastbar sein, sondern auch sicher schreiben können. Doch genau daran scheitern erschreckend viele Bewerber. Tausende angehende Ordnungshüter rasseln beim Deutschtest durch – obwohl das Übungsdiktat überschaubar ist und selbst mehrere Fehler noch zum Bestehen reichen. Besonders brisant: Unter den Durchgefallenen sind zahlreiche Bewerber mit Abitur. Wie kann das sein? Ist der Test wirklich so schwer – oder offenbart sich hier ein ganz anderes Problem?

Das Diktat ist kurz, die Anforderungen wirken auf den ersten Blick machbar. Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung – eigentlich Grundlagen, die spätestens nach der Schulzeit sitzen sollten. Und doch zeigt die Realität ein anderes Bild. Mehr als jeder Dritte schafft den Test nicht. Für eine Behörde wie die Berliner Polizei ist das mehr als nur eine Statistik – es ist eine Herausforderung bei der Nachwuchsgewinnung. Denn wer Berichte schreibt, Anzeigen aufnimmt oder vor Gericht aussagt, muss sprachlich sicher auftreten. Fehlerhafte Protokolle können im Ernstfall fatale Folgen haben. Die Polizei braucht Bewerber, die nicht nur Mut zeigen, sondern auch sprachlich sattelfest sind.

Die Debatte nimmt Fahrt auf: Sind die Anforderungen zu hoch angesetzt – oder ist das Bildungsniveau vieler Schulabgänger dramatisch gesunken? Bildungsexperten warnen seit Jahren vor Defiziten beim Schreiben. Polizeigewerkschaften pochen dagegen auf klare Standards und betonen: Wer das Recht vertritt, muss die Sprache beherrschen. Klar ist: Der Deutschtest ist kein Nebenschauplatz, sondern ein Gradmesser für Professionalität. Und die Frage bleibt im Raum stehen wie Blaulicht in der Nacht: Wer schützt uns morgen – wenn schon an der Rechtschreibung gescheitert wird?

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!