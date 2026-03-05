SPRIT-PREIS-SCHOCK IN DEUTSCHLAND! STAAT KASSIERT MIT – AUTOFAHRER ZAHLEN DIE ZECHEN! EINFACH BEI DER NÄCHSTEN WAHL KEINE ALTPARTEIEN MEHR WÄHLEN!

Berlin – Die Zapfsäule wird für Millionen Autofahrer immer mehr zum Schock-Ort! Während Benzin und Diesel immer teurer werden, klingelt es kräftig in der Staatskasse. Kritiker werfen der Bundesregierung vor, am Spritpreis kräftig mitzuverdienen. Besonders im Fokus steht Finanzminister Lars Klingbeil, dessen Haushalt bei steigenden Preisen automatisch mehr Steuereinnahmen generiert. Vertreter von Autofahrerverbänden sprechen bereits von einem „Selbstbedienungsladen“, bei dem der Staat bei jedem Liter kräftig mitverdient. Für viele Pendler und Familien wird der Weg zur Arbeit damit immer mehr zur finanziellen Belastung.

Der Präsident des Automobilclubs Mobil in Deutschland, Michael Haberland, rechnet vor, wie stark der Staat bei jedem Liter Sprit kassiert. Ein großer Teil des Preises besteht aus Steuern und Abgaben – darunter Mineralölsteuer, Ökosteuer, CO₂-Abgabe und zusätzlich die Mehrwertsteuer auf den Gesamtpreis. Je höher der Preis an der Zapfsäule steigt, desto mehr fließt automatisch in die Staatskasse. Autofahrer merken davon nur eines: Ihr Tank wird teurer, während der Staat immer mehr verdient. Haberland fordert deshalb eine sofortige Spritpreis-Bremse und das Aussetzen der CO₂-Steuer, um die Bürger zu entlasten.

Auch der ADAC schlägt Alarm und kritisiert die Preisentwicklung als unverhältnismäßig. Nach Ansicht des Clubs geben Mineralölkonzerne steigende Rohölpreise häufig schneller weiter, als sie tatsächlich entstehen, weil die Lager noch mit günstigerem Treibstoff gefüllt sind. Gleichzeitig sorgt die angespannte weltpolitische Lage für zusätzliche Nervosität auf den Märkten. Im Finanzministerium laufen deshalb bereits Krisenmechanismen: tägliche Lagebesprechungen mit der Deutsche Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sollen mögliche Turbulenzen abfedern. Während Politiker über Maßnahmen beraten, bleibt für Millionen Autofahrer vorerst nur eine Gewissheit: Jeder Tankvorgang tut derzeit richtig weh.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!