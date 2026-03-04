SPRIT-PREIS-SCHOCK WEGEN IRAN-KRIEG! TANKSTELLEN WÜTEN: „DAS IST REINE ABZOCKE!“

Deutschland zittert an der Zapfsäule! Der Krieg rund um den Iran lässt die Energiepreise erneut explodieren – und Millionen Autofahrer müssen den Schock jetzt direkt beim Tanken bezahlen. Kaum flammen im Nahen Osten neue Konflikte auf, schnellen die Preise für Benzin und Diesel nach oben. Für viele Pendler, Familien und Handwerker wird jede Fahrt damit zur finanziellen Belastung. Während an den Tankstellen immer höhere Zahlen auf den Anzeigetafeln erscheinen, wächst bei Verbrauchern der Verdacht: Nutzen große Mineralölkonzerne die geopolitische Krise gezielt aus, um ihre Gewinne weiter in die Höhe zu treiben?

Besonders brisant: Ausgerechnet die Tankstellenpächter, die täglich den Ärger der Kunden abbekommen, verdienen an den steigenden Preisen praktisch nichts. Herbert Rabl vom Tankstellenverband stellt im Gespräch klar, dass die Pächter lediglich die Preise weitergeben, die von den großen Mineralölunternehmen vorgegeben werden. Für viele Betreiber sei die Situation frustrierend: Sie stehen an der Front des Ärgers, müssen sich Beschimpfungen anhören und verlieren teilweise sogar Kunden – während die eigentlichen Preisentscheidungen ganz woanders getroffen werden.

Der Verband spricht deshalb offen von „reiner Abzocke“. In Zeiten internationaler Krisen würden die Preise oft schneller steigen als sie später wieder fallen. Für Autofahrer bedeutet das ein ständiges Auf und Ab – meist jedoch auf hohem Niveau. Kritiker fordern deshalb erneut eine strengere Kontrolle der Mineralölkonzerne und mehr Transparenz bei der Preisbildung. Denn solange Konflikte wie der Iran-Krieg die Märkte erschüttern, droht für Deutschlands Autofahrer eines sicher zu bleiben: der nächste Schock an der Zapfsäule.

