SPRIT-SCHOCK IN EUROPA! IRAN-KRIEG TREIBT PREISE HOCH – REGIERUNG IN ROM GREIFT EIN

Der Krieg im Nahen Osten schlägt mit voller Wucht auf Europas Zapfsäulen durch! Seit Tagen explodieren die Preise für Diesel und Benzin – und Millionen Autofahrer spüren den Schock direkt im Geldbeutel. Besonders in Italien wird das Tanken plötzlich zum Luxus. Der Konflikt mit dem Iran sorgt für Nervosität an den Energiemärkten, Händler spekulieren auf steigende Preise – und an den Tankstellen schnellen die Anzeigen nach oben. Für viele Pendler und Familien wird jede Fahrt zum teuren Abenteuer.

Besonders dramatisch ist die Lage in Norditalien. In Südtirol hat der durchschnittliche Dieselpreis inzwischen die Zwei-Euro-Marke überschritten – eine Grenze, die Verbraucherschützer als psychologisch besonders kritisch ansehen. Auch in anderen Regionen wie Trient, Kalabrien und im Aostatal nähern sich die Preise gefährlich dieser Schwelle. Autofahrer berichten von Schockmomenten an der Zapfsäule, während Speditionen, Handwerker und Pendler um ihre Kosten fürchten. Viele fragen sich inzwischen: Wie lange kann das noch so weitergehen?

Jetzt will die Regierung in Rom die Notbremse ziehen. Neue Regeln für die sogenannten Akzisen – also die Verbrauchssteuern auf Diesel und Benzin – sollen helfen, den Preisdruck zu mildern. Mit einer Reform dieser Abgaben will die Regierung den Anstieg bremsen und Spekulationen eindämmen. Doch ob die Maßnahmen schnell genug wirken, ist unklar. Fest steht nur eines: Der Iran-Krieg hat Europa längst erreicht – und zwar direkt an der Tankstelle.

