SPRITPREIS-SCHOCK 2027! TANKSTELLEN-CHEF WARNT VOR BIS ZU 40 CENT MEHR PRO LITER! MERZ MUSS WEG!

Deutschland droht zum Jahreswechsel ein neuer Spritpreis-Hammer! Millionen Autofahrer müssen sich möglicherweise auf einen gewaltigen Preissprung bei Benzin und Diesel einstellen. Während die Bundesregierung noch über Entlastungen und einen staatlichen Spritpreisdeckel diskutiert, schlägt ausgerechnet der Chef des Bundesverbands Freier Tankstellen Alarm. Carsten Müller rechnet damit, dass die Kraftstoffpreise zum Jahreswechsel 2026/2027 kräftig steigen könnten – in der Mittagszeit sogar um insgesamt 35 bis 40 Cent pro Liter gegenüber dem bisherigen Preisniveau! Eine Prognose, die bei Pendlern, Familien, Handwerkern, Speditionen und Millionen Menschen, die täglich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, erhebliche Sorgen auslösen dürfte. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 2. November 2026 beschreibt Müller eine bedrohliche Mischung aus auslaufenden Steuerentlastungen, steigenden gesetzlichen Klimaschutzanforderungen und ohnehin angespannten Energiemärkten. Besonders brisant: Der gegenwärtige Tankrabatt, der seit dem 1. Oktober 2026 gilt, endet nach den bisherigen Regelungen am 31. Dezember 2026. Damit fällt eine steuerliche Entlastung weg, die Benzin und Diesel zumindest vorübergehend günstiger machen sollte. Die Bundesregierung hatte die Energiesteuer auf Kraftstoffe um 14 Cent pro Liter gesenkt. Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer entspricht das einer möglichen Entlastung von rund 17 Cent je Liter. Ab dem 1. Januar 2027 könnte dieser steuerliche Vorteil vollständig verschwinden. Gleichzeitig drohen zusätzliche Kosten durch die sogenannte Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote. Diese verpflichtet Kraftstoffanbieter dazu, die Treibhausgasemissionen der von ihnen in Verkehr gebrachten Energieträger schrittweise zu reduzieren. Für Mineralölunternehmen bedeutet dies, dass sie beispielsweise klimafreundlichere Kraftstoffe einsetzen oder anrechenbare Emissionsminderungen nachweisen müssen. Die damit verbundenen Kosten können über die Lieferkette bei Autofahrern ankommen. Müller befürchtet deshalb eine doppelte Belastung, die sich insbesondere rund um den Jahreswechsel bemerkbar machen könnte. Seine Einschätzung von 35 bis 40 Cent ist allerdings keine bereits beschlossene Preiserhöhung und auch keine gesicherte Entwicklung für sämtliche Tankstellen. Vielmehr handelt es sich um eine Warnung vor möglichen Preisspitzen, deren tatsächliche Höhe von zahlreichen Faktoren abhängt. Dennoch dürfte die Aussicht auf derartige Aufschläge für viele Autofahrer ein Schock sein. Denn schon heute belasten hohe Kraftstoffpreise zahlreiche Haushaltskassen. Wer täglich längere Strecken zur Arbeit zurücklegen muss oder beruflich auf einen Dieseltransporter angewiesen ist, kann steigenden Kosten kaum ausweichen. Die Befürchtung: Aus dem Ende einer zeitlich befristeten Entlastung könnte eine neue finanzielle Belastungswelle werden. Die Bundesregierung hatte ihr Spritpreis-Entlastungspaket mit einem Gesamtvolumen von rund 2,5 Milliarden Euro begründet. Die Bundesländer beteiligen sich daran mit 1,25 Milliarden Euro. Nun stellt sich die entscheidende Frage, was von dieser Entlastung übrig bleibt, sobald der Tankrabatt ausläuft. Die finanzielle Unsicherheit ist jedenfalls groß, denn neben staatlichen Abgaben bestimmen auch der Rohölpreis, internationale Krisen, Raffineriekosten, Transportaufwendungen und der Wettbewerb zwischen den Tankstellen über die tatsächlichen Preise an der Zapfsäule.

Doch damit nicht genug: Während die Autofahrer über möglicherweise explodierende Benzinpreise und Dieselpreise diskutieren, entwickelt sich hinter den Kulissen ein heftiger Streit über die Verantwortung von Politik, Mineralölkonzernen und freien Tankstellenbetreibern. Besonders scharf kritisiert Carsten Müller den von der Bundesregierung geplanten Spritpreisdeckel. Die schwarz-rote Koalition möchte verhindern, dass die Kraftstoffpreise nach dem Ende des Tankrabatts unkontrolliert steigen. Ein staatlicher Höchstpreis soll extreme Preisaufschläge begrenzen und den Wettbewerb weiterhin ermöglichen. Müller hält allerdings wenig von diesem Vorhaben und bezeichnet den Spritpreisdeckel im Interview als blanken Populismus. Dahinter steckt ein grundsätzlicher Konflikt: Die Politik will Verbraucher vor außergewöhnlich hohen Preisen schützen, während Teile der Tankstellenbranche befürchten, dass staatliche Preisvorgaben wirtschaftliche Abläufe verzerren und die eigentlichen Ursachen hoher Energiepreise nicht beseitigen. Besonders vehement weist Müller zudem den Vorwurf zurück, Mineralölunternehmen und Tankstellen würden von staatlichen Steuererleichterungen profitieren, ohne diese vollständig an ihre Kunden weiterzugeben. Seine Botschaft lautet: „Wir zocken niemanden ab.“ Allerdings ist zwischen freien Tankstellenbetreibern, Mineralölkonzernen, Raffinerien und Großhändlern zu unterscheiden. Sie übernehmen unterschiedliche Aufgaben und verfügen über unterschiedliche Möglichkeiten, Preise zu beeinflussen. Die Bundesregierung verweist darauf, dass Untersuchungen der Monopolkommission und des Bundeskartellamts für den Tankrabatt im Mai und Juni 2026 eine weitgehende Weitergabe der Steuersenkung an die Verbraucher ergeben hätten. Daraus lässt sich allerdings nicht automatisch ableiten, dass jede einzelne Tankstelle jederzeit den gesamten Steuervorteil weitergereicht hat. Müller beschreibt darüber hinaus ein Problem, das aus seiner Sicht bei politischen Entscheidungen häufig übersehen wird: die schwierige Umstellung der Kraftstoffbestände zum Beginn und zum Ende eines Tankrabatts. Kurz vor der Einführung einer steuerlichen Entlastung können Tankstellen noch Benzin und Diesel auf Lager haben, die zu den vorherigen, höheren Steuersätzen eingekauft wurden. Diese Bestände müssen anschließend zu einem Zeitpunkt verkauft werden, an dem Kunden bereits niedrigere Preise erwarten. Umgekehrt kann das bevorstehende Ende eines Tankrabatts zu regelrechten Hamsterkäufen führen. Autofahrer versuchen dann, ihre Fahrzeuge noch einmal möglichst günstig vollzutanken. Nach Müllers Darstellung kommt es dabei teilweise sogar zu ungewöhnlichen Situationen, in denen Kunden Kraftstoff in ungeeigneten Behältern wie Colaflaschen mitnehmen wollen. Eine solche Aufbewahrung ist wegen der Brand- und Gesundheitsgefahren ausdrücklich zu vermeiden. Für die Betreiber bedeutet der Ansturm möglicherweise leere Vorratstanks, zusätzliche Lieferprobleme und erheblichen organisatorischen Aufwand. Außerdem könnten die während des Tankrabatts günstiger versteuerten Bestände bis zum Jahreswechsel bereits vollständig verkauft sein, sodass sich daraus keine zusätzlichen Gewinne durch spätere höhere Verkaufspreise ergeben. Müller argumentiert deshalb, dass freie Tankstellen keineswegs automatisch zu den Gewinnern staatlicher Entlastungspakete gehören. Parallel dazu wächst der Druck durch die THG-Quote und die gesetzlichen Klimaschutzvorgaben. Die Mineralölwirtschaft muss ihren Beitrag zur Senkung von Treibhausgasemissionen leisten, während die Tankstellen gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten müssen. Aus Sicht des Branchenverbands besteht die Gefahr, dass zusätzliche Belastungen letztlich über höhere Kraftstoffpreise bei den Verbrauchern landen. Auf der anderen Seite verfolgt die THG-Quote das Ziel, den Anteil klimafreundlicher Energieträger zu erhöhen und den CO₂-Ausstoß im Verkehrssektor zu senken. Wie stark sich diese Vorgaben tatsächlich auf die Preise auswirken, hängt jedoch von der konkreten gesetzlichen Ausgestaltung und den Marktbedingungen ab. Fest steht: Der Streit um den Spritpreis wird längst nicht mehr nur an den Zapfsäulen geführt, sondern zunehmend auch auf der politischen Bühne.

Jetzt richtet sich der Blick gespannt nach Berlin! Denn ausgerechnet am 2. November 2026 werden neue Einzelheiten zum geplanten Spritpreisdeckel bekannt, die bei Millionen Autofahrern für weitere Ernüchterung sorgen könnten. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die einer staatlichen Preisbegrenzung skeptisch gegenübersteht, hat einen ersten Entwurf für ein Kraftstoffhöchstpreisgesetz vorgelegt. Doch dieser Entwurf verspricht keineswegs, dass die Spritpreise ab Januar automatisch gedeckelt werden. Vielmehr soll die Bundesregierung nur unter außergewöhnlichen Umständen eingreifen können. Nach den bekannt gewordenen Plänen wäre eine Preisbegrenzung erst dann möglich, wenn die Preissteigerungen bei Benzin und Diesel in Deutschland drei aufeinanderfolgende Wochen jeweils um mehr als fünf Prozentpunkte über den durchschnittlichen Steigerungen der übrigen EU-Staaten liegen. Außerdem soll eine tatsächlich verhängte Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate begrenzt sein. Drohen Versorgungsprobleme, könnte sie ausgesetzt werden. Die Bundesländer sollen darüber hinaus unter bestimmten Voraussetzungen abweichende Höchstpreise festlegen dürfen. Der Gesetzentwurf befindet sich allerdings noch in einer frühen Abstimmungsphase innerhalb der Bundesregierung. Ob die Regelungen tatsächlich in dieser Form beschlossen werden, ist offen. Damit bleibt auch ungewiss, ob Autofahrer nach dem Ende des Tankrabatts überhaupt von einer wirksamen Preisbegrenzung profitieren werden. Ursprünglich hatten sich Bund und Länder im September darauf verständigt, spätestens zum 1. Januar 2027 einen vorübergehenden Spritpreisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens anzustreben. Dieser sollte verhindern, dass Verbraucher durch außergewöhnliche Preissteigerungen übermäßig belastet werden. Doch die jetzt bekannt gewordenen Bedingungen zeigen, dass zwischen einer politischen Ankündigung und einer tatsächlich wirksamen Preisobergrenze erhebliche Unterschiede bestehen können. Hinzu kommt, dass Deutschland seit dem Frühjahr 2026 bereits strengere Regeln für tägliche Preiserhöhungen an Tankstellen vorsieht. Die sogenannte Zwölf-Uhr-Regel erlaubt grundsätzlich nur eine tägliche Preiserhöhung um die Mittagszeit, während Preissenkungen weiterhin möglich sind. Ausgerechnet diese zeitliche Konzentration könnte größere Preissprünge für Autofahrer besonders sichtbar machen. Das erklärt auch, weshalb Müllers Warnung vor einem möglichen Aufschlag von 35 bis 40 Cent gerade zur Mittagszeit besondere Aufmerksamkeit erhält. Die tatsächlichen Preise werden sich allerdings weiterhin aus mehreren Faktoren zusammensetzen, darunter Steuern, gesetzliche Quotenverpflichtungen, Beschaffungskosten und Margen. Ein Preisdeckel könnte extreme Aufschläge begrenzen, muss aber nicht automatisch sämtliche Kostensteigerungen ausgleichen. Für Autofahrer bleibt deshalb eine unangenehme Unsicherheit: Wie teuer werden Benzin und Diesel ab Januar 2027 tatsächlich? Können Pendler, Familien und Gewerbetreibende mit einer erneuten Entlastung rechnen, oder wird der Jahreswechsel zu einer neuen Belastungsprobe für Millionen Fahrzeughalter? Insbesondere in ländlichen Regionen, in denen viele Bürger auf das Auto angewiesen sind, könnten deutlich höhere Spritpreise schwerwiegende finanzielle Folgen haben. Auch Handwerksbetriebe, Lieferdienste und Transportunternehmen müssten steigende Kraftstoffkosten möglicherweise in ihre Kalkulationen aufnehmen. Ob und in welchem Umfang diese Kosten später an Verbraucher weitergegeben werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Warnungen des Tankstellenverbands machen deutlich, wie groß die Sorgen vor dem Ende des Tankrabatts sind. Während die Politik noch über den richtigen Eingriff in den Kraftstoffmarkt streitet, bleibt den Autofahrern vorerst nur, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen. Deutschland steuert auf einen brisanten Jahreswechsel an der Zapfsäule zu – und die entscheidende Frage lautet: Kann die Bundesregierung einen neuen Spritpreis-Schock verhindern, oder müssen Millionen Autofahrer ab 2027 deutlich tiefer in die Tasche greifen?

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