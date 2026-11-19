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St. Louis – Eine Recherche von Business Insider beschreibt, wie in den USA Fettgewebe Verstorbener zu dem injizierbaren Produkt alloClae verarbeitet und von plastischen Chirurgen unter anderem für Brust, Gesäß und Hüfte verwendet wird. Im dokumentierten Fall einer 45-jährigen Frau aus dem Raum St. Louis schätzen die Reporter den möglichen Behandlungswert auf rund 200.000 Dollar. Ob die Verstorbene selbst oder Angehörige ausdrücklich einer kosmetischen Nutzung zugestimmt haben, bleibt offen.

Die Recherchen von Business Insider der Reporter Madeline Berg und Jack Newsham wurden am 17. November 2026 um 12:00 Uhr MEZ veröffentlicht. Bei BILD erschien am 19. November 2026 gegen 20:55 Uhr MEZ eine deutschsprachige Fassung unter der Überschrift, Fett von Toten werde als „flüssiges Gold“ für Schönheits-OPs genutzt; „Enthüllt“ steht dort in der Zeile. Business Insider und BILD gehören beide zu Axel Springer. Es handelt sich um die Aufbereitung einer bereits zwei Tage alten Untersuchung des Schwesterblatts, nicht um eine eigenständige Erstenthüllung von BILD. Die sachlichen Kernangaben zum dokumentierten Spenderfall stammen aus der US-Recherche.

Irgendwann vor Mai 2026 starb demnach im Raum St. Louis im US-Bundesstaat Missouri eine 45-jährige Frau. Bis Anfang Juli seien fast 8 Pfund, also knapp 3,6 Kilogramm, Fettgewebe entnommen, eingefroren und nach Texas gebracht worden. Die Entnahme lag nach der Darstellung bei der Organisation Mid-America Transplant Services, die Gewebe im Osten Missouris, im Süden von Illinois und in Teilen von Arkansas gewinnt. Verarbeitet wurde das Material laut der Recherche in einer Anlage der Tiger-Tochter RegenTX. Daraus entstanden 74 spritzenähnliche Behälter mit jeweils 12,5 Kubikzentimetern des Produkts alloClae. Hinter alloClae steht das US-Unternehmen Tiger Biosciences. Den Namen der Verstorbenen nennen weder Business Insider noch BILD; auch wir nennen ihn nicht.

Wie viel das Unternehmen für genau diese Charge tatsächlich eingenommen hat, ist nicht bekannt. Unterlagen aus einem Rechtsstreit, die Business Insider ausgewertet hat, zeigen, dass ein Chirurg durchschnittlich 86,29 Dollar pro Kubikzentimeter zahlte. Zu diesem Preis hätten die 74 Behälter dem Hersteller rund 80.000 Dollar eingebracht. Deutlich höher können die Preise für Patienten liegen: Laut Online-Angeboten und Gesprächen mit Ärzten verlangen Praxen zwischen 1.500 und 4.500 Dollar pro Behälter. Hochgerechnet auf alle 74 Einheiten ergibt das eine Spanne von 111.000 bis 333.000 Dollar. Die rund 200.000 Dollar, die in Überschriften erscheinen, sind also eine Schätzung des möglichen Behandlungswerts, keine belegte Endabrechnung und kein Betrag, der an die Familie geflossen wäre. Nach US-Recht dürfen Spender oder Angehörige für eine Gewebespende nicht bezahlt werden. Die Familie der 45-Jährigen erhielt der Recherche zufolge 0 Dollar.

Offen bleibt, ob die Frau sich zu Lebzeiten selbst als Spenderin registriert hatte oder ob Angehörige nach ihrem Tod zugestimmt haben. Etwa die Hälfte der Organ- und Gewebespender in den USA registriert sich nach der Darstellung an der Kfz-Zulassungsstelle. Ein von Mid-America Transplant verwendetes Formular erlaubt laut der Recherche die Nutzung zu kommerziellen und anderen gesetzlich zulässigen Zwecken, nennt kosmetische Behandlungen aber nicht ausdrücklich. Angehörige können die Verwendung einschränken. Schriftliche Informationen für mögliche Spender in Missouri und Illinois erwähnen den Angaben zufolge weder kosmetische noch kommerzielle Zwecke; in Arkansas gibt es weder ein schriftliches Formular noch ein entsprechendes Merkblatt. Daraus folgt eine dokumentierte Unschärfe in der Aufklärung, kein bewiesener Rechtsbruch im Einzelfall. Tiger Biosciences weist die Darstellung zurück, die Entnahme könnte ohne Zustimmung der Frau erfolgt sein. Chefjurist Larry Wood Jr. nannte die Berichterstattung „weder zutreffend noch fair“, konkretisierte die beanstandeten Punkte aber nicht. Er erklärte zudem, Business Insider habe vertrauliche Informationen erlangt. Mid-America Transplant erklärte, es sei ihre Verantwortung, jede Spende mit Respekt zu behandeln und sicherzustellen, dass sie „anderen einen bedeutenden Nutzen bringen kann“. Vizepräsidentin Lindsey Speir sprach von lebensrettender und lebensverändernder Heilung und davon, Spender und Familien mit Würde und Respekt zu behandeln.

Bevor das Fettgewebe an Praxen geht, wird es nach der Recherche mehrfach aufbereitet und auf Krankheitserreger getestet. Business Insider beschreibt auf Grundlage interner Unterlagen und früherer Mitarbeiter ein Verfahren mit mechanischer Zerkleinerung, chemischer Entfernung des Erbguts, mehrfachem Zentrifugieren und Gammabestrahlung. Nur ein Teil der Ausgangsmenge bleibt übrig: Weniger als 20 Prozent des eingegangenen Gewichts werde verpackt, rund ein Viertel dieser verpackten Menge anschließend noch einmal aussortiert. Das Gewebe der 45-Jährigen bestand die Tests. Das Unternehmen selbst stuft alloClae als Human Cell and Tissue Product nach Abschnitt 361 des US-Public-Health-Service-Act ein: minimal manipuliert, nur für die sogenannte homologe Verwendung bestimmt, nicht mit anderen Stoffen kombiniert und ohne systemische Wirkung. Nach den Vorschriften der US-Arzneimittelbehörde in Teil 1271 des Code of Federal Regulations gilt für solche Produkte keine Produktzulassung wie für ein Arzneimittel oder Medizinprodukt, sondern vor allem Registrierung, Spenderprüfung und Regeln der guten GewebePraxis. „FDA-zugelassen“ oder „FDA-freigegeben“ wäre deshalb eine ungenaue Bezeichnung. Ob die Bewerbung für Brustvergrößerung und Gesäßmodellierung die Bedingung der homologen Verwendung erfüllt, ist die rechtliche Einordnung des Herstellers, keine von uns geprüfte Einzelentscheidung der Behörde zu diesem Produkt. Die Verarbeitung erfolge zudem unter Vorgaben der Fachvereinigung Association for Advancing Tissue and Biologics, heißt es in der Berichterstattung.

alloClae ist seit 2024 auf dem Markt und laut der Recherche unter plastischen Chirurgen gefragt, auch weil Abnehmmedikamente vom Typ GLP-1 den Wunsch nach Volumenausgleich an Brust, Hüfte und Gesäß verstärkt haben. Manche Ärzte standen demnach auf Wartelisten. Die Bezeichnung „flüssiges Gold“ oder „reines Gold auf Abruf“ stammt aus Äußerungen von Medizinern, nicht aus einer wissenschaftlichen Bewertung. Mindestens zwei weitere US-Unternehmen stellen den Angaben zufolge kosmetische Injektionsprodukte aus gespendetem Fettgewebe her; dazu gehört das ältere Allograft-Adipose-Matrix-Produkt Renuva von MTF Biologics. In Südkorea produzieren oder planen demnach mindestens zehn Unternehmen Injektionspräparate aus menschlichem Hautgewebe, größtenteils von US-Spendern. Was BILD in der freien Fassung kaum ausführt: Tiger Biosciences stand nach der Recherche unter wirtschaftlichem Druck. Nach Kürzungen der staatlichen Medicare-Erstattung für Hautersatzprodukte rechnete das Unternehmen internen Unterlagen zufolge mit einem Umsatzrückgang um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr und setzte auf alloClae als wachstums- und margenstarkes Geschäft. Co-Chef Oliver Burckhardt sagte in einer internen Präsentation, er sei in 30 Jahren in der Branche „noch nie auf eine erstaunlichere Technologie gestoßen“. Zugleich: „Ohne Gewebe haben wir keine Vertriebsstrategie.“ Allein in der ersten Jahreshälfte 2026 verarbeitete RegenTX Fettgewebe von fast 700 Verstorbenen von neun Zulieferern aus zwölf US-Bundesstaaten.

Zur medizinischen Evidenz ist zu trennen. Auf der Unternehmensseite von Tiger Biosciences ist von einer laufenden prospektiven Multi-Center-Studie zu alloClae an Hüftdellen an fünf Zentren die Rede, mit Nachuntersuchungen nach 1, 3, 6 und 12 Monaten. Ein abgeschlossenes, großes Zulassungsstudienprogramm wie bei einem Arzneimittel liegt damit nicht vor. Für die Produktfamilie der Allograft-Adipose-Matrix, vor allem zu Renuva, gibt es eine systematische Übersicht in der Fachzeitschrift Plastic and Reconstructive Surgery, die Studien bis zum 30. Mai 2024 auswertete. Eingeschlossen waren 10 Untersuchungen am Menschen mit zusammen 93 Patienten, darunter rekonstruktive und ästhetische Anwendungen. Die Volumenerhaltung schwankte stark, von 21,5 bis 100 Prozent. Die häufigsten Komplikationen waren Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Einstichstelle und Brennen, die sich den Autoren zufolge gut zurückbildeten. Die Patientenzufriedenheit lag zwischen 72,9 und 100 Prozent. Das ist begrenztes Erkenntnismaterial, kein Beleg, dass großvolumige kosmetische Brust- oder Gesäßbehandlungen mit alloClae ebenso gut untersucht sind. Gebrauchsinformationen zu solchen Allografts weisen typischerweise darauf hin, dass trotz Spenderauswahl und Tests eine Übertragung von Infektionen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann und allergische Reaktionen möglich sind. Der San Franciscoer Chirurg David Sieber sagte gegenüber Business Insider, ihn schockiere ein wenig, wie teuer das Produkt sei und dass Patienten diesen Preis trotzdem zahlten.

In Deutschland gilt ein anderer Rechtsrahmen. Das Gewebegesetz von 2007 hat die europäischen Geweberichtlinien im Wesentlichen im Arzneimittelgesetz, im Transplantationsgesetz und im Transfusionsgesetz umgesetzt. Gewebezubereitungen sind nach § 4 Absatz 30 des Arzneimittelgesetzes Arzneimittel, die Gewebe im Sinne des Transplantationsgesetzes sind oder aus solchen Geweben hergestellt wurden. Ihr Inverkehrbringen bedarf grundsätzlich einer Genehmigung der zuständigen Bundesoberbehörde, des Paul-Ehrlich-Instituts, nach § 21a des Arzneimittelgesetzes, sofern nicht der strengere Weg einer Arzneimittelzulassung greift. Hinzu kommen Erlaubnisse zur Gewinnung sowie zur Be- und Verarbeitung. Das Transplantationsgesetz knüpft die Entnahme bei Verstorbenen an eine Einwilligung des Spenders, soweit nicht die Regelungen zur Entscheidung der Angehörigen eingreifen. § 17 des Transplantationsgesetzes verbietet den Handel mit Organen oder Geweben, die einer Heilbehandlung dienen sollen; angemessenes Entgelt für Entnahme, Aufbereitung, Infektionsschutz, Lagerung und Transport bleibt zulässig, ebenso bestimmte zugelassene oder genehmigte Arzneimittel. Die öffentlich einsehbare Liste des Paul-Ehrlich-Instituts zu Gewebezubereitungen aus Weichgewebe, aktualisiert am 13. August 2026 auf dem Stand der Bekanntmachung Nr. 544 im Bundesanzeiger, führt Sehnen, Bänder und Faszien auf, aber kein injizierbares Fettallograft wie alloClae oder Renuva. Auf der Haut-Liste stehen dermale Matrices, nicht Fettfiller. Daraus folgt: Ein solches Produkt ist in Deutschland derzeit nicht als genehmigte Gewebezubereitung gelistet. Das ist keine Aussage über einzelne Behandlungen hinter verschlossenen Türen, sondern über den öffentlich dokumentierten Genehmigungsstand.

Auch in den USA steht die Gewebebranche unter Beobachtung. Der Ways-and-Means-Ausschuss des Repräsentantenhauses untersucht unter anderem Vorwürfe zu Abrechnungsbetrug zulasten von Medicare sowie die Entnahme von Organen und Gewebe ohne informierte Zustimmung. Das ist ein allgemeines Prüfverfahren zu Beschaffungsorganisationen, kein festgestellter Rechtsverstoß im Fall der 45-jährigen Frau. Dokumentiert ist damit vor allem ein Geschäftsmodell: Unbezahlte Spenden werden zu einem hochpreisigen Schönheitsprodukt, die Aufklärung über die kosmetische Verwendung ist in den betrachteten Formularen lückenhaft, der Hersteller bestreitet unfaire Darstellung, und in Deutschland fehlt eine PEI-Genehmigung. Nicht dokumentiert ist, dass die Frau nachweislich nicht zugestimmt hat, dass Tiger Biosciences oder Mid-America Transplant in diesem Fall gegen US-Recht verstoßen haben, oder dass alloClae in deutschen Praxen zugelassen angeboten werden darf.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Gewebespende lebt vom Vertrauen. Wenn Formulare kommerzielle Nutzung erlauben, die Schönheitsanwendung aber nicht klar benennen, entsteht ein Graubereich, den man nicht mit einem Schuldspruch verwechseln sollte – und auch nicht schönreden darf. Wer sich als Spender einträgt, denkt typischerweise an Heilung, nicht an eine teure Konturbehandlung in einer Privatpraxis. Offene Sprache wäre das Mindeste.

KOMMENTAR / MEINUNG: Gleichzeitig ist aus einer unbezahlten Spende und hohen Praxispreisen noch kein Strafverfahren. In den Vereinigten Staaten darf Gewebe unter engen Regeln verarbeitet und verkauft werden, ohne dass die Familie etwas erhält. Das wirft eine ethische Frage auf, keine automatisch erwiesene Straftat. Wer daraus „flüssiges Gold“ macht, betreibt Verkaufssprache. Wer daraus eine Horrorstory ohne Belege macht, ebenfalls.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die strengeren deutschen Regeln zur Genehmigung von Gewebezubereitungen existieren nicht zum Spaß. Sie sollen Qualität, Rückverfolgbarkeit und eine nachvollziehbare Zweckbindung sichern. Solange ein solches Injektionsprodukt hier nicht genehmigt ist, gehört es nicht in deutsche Behandlungszimmer. Und auch dort, wo es legal angeboten wird, gilt: Begrenzte Studien zu verwandten Präparaten ersetzen keine ehrliche Aufklärung der Patienten über Nutzen, Haltbarkeit und Restrisiken.

Was meinen Sie: Muss die Aufklärung von Gewebespendern die kosmetische Nutzung ausdrücklich nennen – oder reicht die allgemeine Zustimmung zur gesetzlich zulässigen Verwendung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Business Insider, Madeline Berg und Jack Newsham, „The $200,000 woman: How donors’ tissue is turned into boob jobs and butt lifts“, 17. November 2026, 12:00 Uhr MEZ: https://www.businessinsider.com/cadaver-fat-cosmetic-butt-injections-alloclae-2026-11

Electronic Code of Federal Regulations, 21 CFR 1271.10, Kriterien für HCT/P nach Abschnitt 361 des Public Health Service Act: https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-L/part-1271/subpart-A/section-1271.10

Paul-Ehrlich-Institut, Liste der Gewebezubereitungen Weichgewebe, aktualisiert am 13. August 2026 (Bekanntmachung Nr. 544, BAnz AT 12.08.2026 B6): https://www.pei.de/DE/arzneimittel/gewebezubereitungen/weichgewebe/weichgewebe-liste.html

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