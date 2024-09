STAATSSCHUTZ GREIFT EIN: Gruppenvergewaltigung eines Iraners in Iserlohn wirft Fragen auf | WELT

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei – Sexualdelikt Iserlohn – Mehrere Männer nach Polizeieinsatz vorläufig festgenommen

Märkischer Kreis | Hagen (ots)

Am Samstag, 07.09.2024, kam es zu einem Polizeieinsatz nach einem Sexualdelikt in Iserlohn. Dort meldeten Zeugen gegen 23:30 Uhr Schreie aus einem Gebäude in der Grüner Talstraße. Die Beamten fanden dort einen verletzten 30-Jährigen auf. Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten vier Tatverdächtige (24, 34, 42, 46) in einem angrenzenden Waldstück vorläufig festgenommen werden. Der 30-Jährige wurde einem Krankenhaus zugeführt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Da ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann, haben die Ermittlungen die Hagener Staatsanwaltschaft und die Hagener Polizei übernommen. (hir)

