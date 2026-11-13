STADE: ANKLAGE NACH TÖDLICHEN SCHÜSSEN AUF SECHS MENSCHEN

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Stade – Die Staatsanwaltschaft Stade hat nach den tödlichen Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung Anklage erhoben. Am 10. November 2026 reichte sie beim Landgericht Stade Anklage gegen zwei Frauen im Alter von 34 und 65 Jahren wegen Mordes und Beihilfe zum Mord ein. In einem weiteren Verfahren wurde am 7. November ein 49 Jahre alter Mann aus Berlin angeklagt, der die Tatwaffe verkauft haben soll. Bei der Tat am 29. Juni 2026 waren sechs Menschen erschossen worden; fünf starben am Tatort, ein Mensch später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Schütze, ein 45-jähriger Mann, nahm sich am 21. Juli in der Untersuchungshaft das Leben, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Eine Anklage ist kein Urteil: Die Schwurgerichtskammer muss erst über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Die Unschuldsvermutung gilt. Die BILD-Überschrift von Mordanklagen allein gegen „Freundin und Helferin des Stade-Killers“ lässt den dritten Angeklagten aus und behandelt die Tat bereits wie ein rechtskräftiges Mordurteil.

Das ergibt sich aus der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stade vom 13. November, veröffentlicht unter der Nummer 04/26. Die Behörde erklärt, die Ermittlungen nach den Schüssen in der Jugendhilfeeinrichtung abgeschlossen zu haben. Der Schütze habe während eines Gesprächs plötzlich mit einer mitgebrachten halbautomatischen Pistole auf anwesende Mitarbeiter geschossen. Sechs Menschen wurden getroffen und starben. Fünf Opfer starben noch an Ort und Stelle, das sechste später im Krankenhaus. Die Formulierung „Sechsfach-Mord“ ist deshalb als Beschreibung von sechs tödlichen Schüssen faktisch zutreffend, als feststehende rechtliche Würdigung aber noch nicht: Gegen den mutmaßlichen Schützen gibt es kein Urteil, weil er tot ist und das Verfahren eingestellt wurde. Gegen die jetzt Angeklagten steht erst die Prüfung durch das Landgericht aus. Die amtliche Mitteilung spricht von einer Jugendhilfeeinrichtung, nicht von einem „Mutter-Kind-Heim“, wie es in der BILD-Überschrift heißt.

Der 34-jährigen Frau, von der Staatsanwaltschaft als Mutter bezeichnet, wird vorgeworfen, von den Absichten des mutmaßlichen Schützen gewusst, sein Motiv geteilt und ihn sowohl bei der Vorbereitung als auch während der Tat aktiv unterstützt zu haben. Nach Überzeugung der Anklage ist unter anderem das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt: Die Opfer seien arglos gewesen und hätten während des Gesprächs nicht mit einem Angriff gerechnet. Außerdem geht die Behörde von niedrigen Beweggründen aus. Die BILD schreibt, die Anklage gegen die Frau laute auf Mord in sechs Fällen und zusätzlich auf unerlaubten Waffenbesitz; in der amtlichen Mitteilung heißt es „wegen Mordes“, ein Waffenbesitz-Vorwurf gegen sie wird dort nicht eigens aufgeführt. Die Verteidigung der 34-Jährigen hat die Vorwürfe gegenüber der BILD bestritten und eine Stellungnahme für die Hauptverhandlung angekündigt. Das unterstreicht den Unterschied zwischen Anklage und Beweis: Bestreiten ist kein Freispruch, Anklage ist keine Verurteilung.

Der 65-jährigen Frau wirft die Staatsanwaltschaft vor, bereits vor der Tat von den Plänen des Schützen gewusst, ihn bei der Vorbereitung unterstützt und ihn anschließend mit einem Auto vom Tatort weggebracht zu haben. Sie ist deshalb wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen angeklagt. Auf der Flucht gab ein Polizeibeamter der Mitteilung zufolge drei gezielte Schüsse auf das Fahrzeug ab; der Wagen sei danach nur noch langsam gefahren und nach wenigen Kilometern an einer Sperre gestoppt worden. Beide Insassen wurden festgenommen. Ob die beiden Frauen heute in Haft sitzen, teilt die Staatsanwaltschaft in der aktuellen Erklärung nicht mit; bestätigt ist derzeit nur die Untersuchungshaft des später angeklagten Berliner Beschuldigten. Eine frühere öffentliche Annahme, gegen die Beifahrerin komme allenfalls Strafvereitelung in Betracht, entspricht nicht mehr dem Anklagevorwurf: Die Behörde geht über eine bloße Fluchthilfe nach der Tat hinaus und behauptet Wissen schon vor den Schüssen.

Der dritte Angeklagte fehlt in der BILD-Überschrift. In einem gesonderten Verfahren hat die Staatsanwaltschaft am 7. November einen 49-jährigen Kioskbesitzer aus Berlin angeklagt. Er soll dem späteren Schützen nur wenige Tage vor der Tat die verwendete Pistole und 21 Schuss Munition verkauft haben. Wegen der näheren Umstände des Kaufes müsse er davon ausgegangen sein, dass mit der Waffe zeitnah auf Menschen geschossen würde. Ihm wird vorgeworfen, durch den Verkauf zur Tötung der sechs Personen beigetragen zu haben; außerdem ist er wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Waffenhandels angeklagt. Der Mann wurde am 31. August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, beide Verfahren zu verbinden. Als Nächstes entscheidet die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stade, ob das Hauptverfahren eröffnet wird. Erst ein Eröffnungsbeschluss würde eine Hauptverhandlung in Gang setzen; auch dann bliebe die Unschuldsvermutung bis zu einem rechtskräftigen Urteil bestehen.

Was die Amtsmitteilung nicht enthält, darf nicht als gerichtsfest gelten. Die BILD nennt Vor- und Nachnamensinitialen, den vollen Namen des toten mutmaßlichen Schützen, den Vornamen eines Säuglings und den Namen einer getöteten Sozialarbeiterin, zeigt Fotos und schildert weitere Belastungsspuren: Schmauch an der Kleidung, ein Knalltrauma, das Tragen einer Tasche mit Pistole und Messer sowie den Vorwurf, die 34-Jährige habe einer schwer verletzten Frau nach einem Sprung aus dem Fenster nachgesetzt und auf sie eingeschlagen. Die Staatsanwaltschaft hatte vergleichbare Schilderungen bereits Anfang November auf NDR-Anfrage nicht bestätigt; auch in der Anklage-Mitteilung vom 13. November stehen sie nicht. Deshalb werden sie hier nicht als feststehende Tatsachen wiederholt. Ebenso unterbleiben Wohnort, Autotyp, Marke und Preis der Waffe sowie alle Angaben, die ein Kind identifizierbar machen könnten. Die Zeitung beruft sich auf „BILD-Informationen“, obwohl die Staatsanwaltschaft den Vorgang am selben Tag öffentlich mitgeteilt hat. Der Suizid des mutmaßlichen Schützen datiert amtlich auf den 21. Juli in der Untersuchungshaft, nicht ungenau „drei Wochen später im Gefängnis“.

Die zeitliche Reihenfolge am Freitag ist eindeutig: Die Staatsanwaltschaft veröffentlichte ihre Mitteilung am Mittag, NDR und BILD berichteten unmittelbar danach. Eine angebliche Exklusivität der Anklage selbst ist damit nicht gegeben. Für das weitere Verfahren gilt das Zwischenverfahren: Das Gericht prüft die Anklage, kann sie zulassen, ablehnen oder den Umfang ändern. Erst danach könnte eine Hauptverhandlung beginnen, in der Zeugen gehört und Beweise erhoben werden. Ein Schuldspruch stünde auch dann noch aus. Die sechs Todesopfer selbst sind seit dem 29. Juni durch Polizei und Staatsanwaltschaft als Tatsache dokumentiert; neu ist nicht die Zahl der Toten, sondern die Ausweitung der strafrechtlichen Vorwürfe auf drei noch lebende Beschuldigte.

Der gesicherte Stand am 13. November ist damit dieser: Sechs Menschen sind am 29. Juni in Stade durch Schüsse ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Schütze ist tot, das Verfahren gegen ihn eingestellt. Angeklagt sind eine 34-jährige Frau wegen Mordes, eine 65-jährige Frau wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen und ein 49-jähriger Mann aus Berlin wegen des Waffenverkaufs sowie weiterer Waffendelikte. Das Landgericht Stade muss über die Eröffnung der Hauptverhandlung entscheiden. Bis zu einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Darauf weist die Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung ausdrücklich hin. Auch der NDR hält fest, dass das Gericht zuerst über die Zulassung der Anklage entscheiden muss. Eine öffentliche Hauptverhandlung mit festem Termin ist damit noch nicht angesetzt; zuerst muss die zuständige Schwurgerichtskammer des Landgerichts Stade die schriftlich eingereichte Anklage zunächst prüfen und über deren Zulassung entscheiden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Sechs Tote in einer Einrichtung, die Schutz bieten soll, verlangen eine lückenlose Aufklärung – auch darüber, wer außer dem Schützen eingeweiht war. Eine Anklage kann genau das leisten, wenn sie vor Gericht Bestand hat. Sie ersetzt aber kein Urteil. Wer Beschuldigte schon als überführte Mörderinnen feiert, macht die Verhandlung zur Formalie.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch wäre es, die Schwere der Vorwürfe kleinzureden. Die Staatsanwaltschaft spricht nicht nur von späterer Fluchthilfe, sondern von Wissen, Motiv und Unterstützung schon vor und während der Schüsse. Das muss bewiesen werden. Wenn es bewiesen wird, ist es mehr als ein Randgeschehen um einen einzelnen Täter.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Opfer und das betroffene Kind haben ein Recht auf Schutz, auch vor der Öffentlichkeit. Namen, Bilder und ausmalende Einzelheiten nützen der Wahrheitsfindung nicht. Sie belasten Angehörige und ein Kind, das mit dieser Tat nichts zu tun hat. Aufklärung gehört in den Gerichtssaal, nicht in die Ausstellung privater Fotos.

Was meinen Sie: Reicht die Anklage, um den Fall aufzuklären – oder muss das Gericht besonders streng prüfen, was bewiesen ist und was nur behauptet wird? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Staatsanwaltschaft Stade: Anklage nach tödlichen Schüssen in Stade erhoben (Pressemitteilung Nr. 04/26, 13.11.2026): https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59461/6390102

NDR: Sechsfach-Mord in Stade – Anklage gegen drei Menschen erhoben (13.11.2026, 12:21 Uhr): https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/sechsfach-mord-in-stade-anklage-gegen-drei-menschen-erhoben,stade-406.html

BILD: Sechsfach-Mord von Stade – Anklagen gegen Freundin und Helferin (Mirko Voltmer, Marco Dittmer, 13.11.2026): https://www.bild.de/regional/niedersachsen/sechsfach-mord-von-stade-anklage-gegen-freundin-und-helferin-6af6c2d59849eea0701e1310

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