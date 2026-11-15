Symbolfoto – Bild KI-generiert

Starbase/Texas – Weltraumgeschichte über dem Golf von Mexiko! SpaceX hat beim 15. Testflug seiner Megarakete Starship zum ersten Mal überhaupt die Oberstufe, das sogenannte Ship, mit den Greifarmen des Startturms aufgefangen. Das Raumschiff kehrte am Samstag, dem 14. November, nach rund 22,5 Stunden Flug aus der Erdumlaufbahn zurück und landete gegen 15:20 Uhr Ortszeit in Texas, also 22:20 Uhr MEZ, in den Armen des Turms „Mechazilla“. Der Super-Heavy-Booster dagegen verfehlte sein Ziel: Er wurde schon am Freitag über den Golf umgeleitet und zerstört. Stand: 10:57 Uhr MEZ.

Laut der offiziellen Missionsseite von SpaceX hob Starship am Freitag, dem 13. November, von Starbase in Texas zu seinem 15. Flug ab. „Und am Samstag, dem 14. November, kehrte Starship nach Starbase zurück und veränderte alles“, schreibt das Unternehmen. Das Ship stieg nach der Stufentrennung mit sechs Raptor-Triebwerken weiter auf, zündete ein Triebwerk für das Einschwenken in die Umlaufbahn und setzte im All 26 Starlink-V3-Satelliten aus. Zu allen Satelliten sei bald Kontakt hergestellt worden, sie würden bereits ihre Umlaufbahnen anheben.

Danach folgte eine lange Gleitphase um die Erde. Nachdem das Flugkontrollteam die Systeme „mehr als 20 Stunden“ im All überwacht hatte, zündete das Ship laut SpaceX ein Raptor-Triebwerk zum Abbremsen und trat in die Atmosphäre ein. Es flog zurück an die texanische Küste, vollführte über dem Golf ein letztes Ausholmanöver und näherte sich dem Startplatz, den es 22,5 Stunden zuvor verlassen hatte. Nach dem Durchstoßen der Wolkendecke zündeten drei Raptor-Triebwerke für die Landedrehung und den langsamen Sinkflug in die wartenden Arme von Mechazilla, „die sich schlossen, um Starship zum allerersten Mal zu fangen“. Laut veröffentlichtem Zeitplan erfolgte der Fang etwa 22 Stunden, 32 Minuten und 34 Sekunden nach dem Start.

Die genaue Uhrzeit nennt das Fachportal Space.com: Der Fang des Ships erfolgte um 16:20 Uhr Ostküstenzeit, das sind 21:20 Uhr Weltzeit und 15:20 Uhr Ortszeit in Texas. In Mitteleuropa war es damit 22:20 Uhr MEZ am Samstagabend. Auch The Verge nennt „gegen 16:20 Uhr“ Ostküstenzeit. Die Fahrzeugbezeichnung lautet nach Space.com und CNBC Ship 42. Viele SpaceX-Mitarbeiter gingen laut Space.com nach draußen, um zuzusehen, wie das Raumschiff durch die Wolken sank. Im Livestream lief dabei der Song „Baby Come Back“.

Die Freude bei SpaceX war groß. „Das war das fehlende Glied“, sagte SpaceX-Moderator Dan Huot laut Space.com im Landungs-Webcast, die Stimme voller Emotion. Laut Aviation Week ergänzte er: „Der heilige Gral der Raumfahrt.“ Kollegin Jessie Anderson sagte im Livestream: „Das ist so unglaublich zu sehen.“ Eine der unglaublichsten und historischsten Ingenieursleistungen aller Zeiten sei „gerade vor unseren Augen“ geschehen. Elon Musk veröffentlichte laut CNBC auf X ein Video, in dem er die Oberstufe nach dem Fang begutachtet.

Der veröffentlichte Zeitplan zeigt, wie eng getaktet der Flug war. Rund 58 Sekunden nach dem Start durchflog die Rakete den Punkt der höchsten aerodynamischen Belastung. Nach etwa 2 Minuten und 21 Sekunden folgte die heiße Stufentrennung, bei der das Ship seine Triebwerke zündet, während es noch am Booster hängt. Rund 26 Minuten nach dem Start brannte das Triebwerk für das Einschwenken in die Umlaufbahn, ab etwa 35 Minuten begann das Aussetzen der Satelliten, das nach etwa 1 Stunde und 17 Minuten abgeschlossen war. Mehrere Prüfpunkte für eine mögliche frühere Rückkehr über Hawaii und Chile folgten. Die Bremszündung begann nach rund 21 Stunden und 36 Minuten, der Wiedereintritt in die Atmosphäre nach etwa 22 Stunden und 11 Minuten. SpaceX weist ausdrücklich darauf hin, dass alle Zeiten Näherungswerte sind.

Die Greifarme selbst sind keine Neuheit mehr. SpaceX hatte im Oktober 2024 zum ersten Mal einen Super-Heavy-Booster mit den sogenannten Chopsticks gefangen, damals ein weltweit beachteter Erfolg. Seitdem hat das Unternehmen die Technik weiterentwickelt. Neu ist, dass nun auch die Oberstufe auf diese Weise zurückkehren kann, ohne Landebeine und ohne Wasserung. Bisher war das Ship bei Testflügen meist kontrolliert im Indischen Ozean niedergegangen und dabei verloren.

Warum ist das so wichtig? SpaceX hatte zuvor bereits mehrfach den Booster am Turm gefangen, laut Space.com bei drei früheren Testflügen. Mit dem Ship hatte das Unternehmen es aber noch nie versucht. Die Oberstufe ist das schwierigere Ziel, denn sie fliegt höher, weiter und schneller und kam diesmal aus der Erdumlaufbahn zurück. Erst ein früherer Starship-Flug, Flug 14 am 28. September, hatte das Ship überhaupt in eine Umlaufbahn gebracht. Ein vollständig wiederverwendbares System, bei dem beide Stufen zurückkehren, ist das Kernziel des Programms, weil es Kosten und Zeit zwischen den Starts massiv senken soll.

Der Booster dagegen hatte Pech. Laut SpaceX zündete die Super-Heavy-Stufe für die Rückflugzündung 32 der geplanten 33 Raptor-Triebwerke. Die Zündung endete „wegen geringer Treibstoffmenge“ vorzeitig, die Ursache werde untersucht. Die Steuerung des Boosters löste daraufhin automatisch einen Abbruch aus und leitete die Stufe erfolgreich zu einem Landepunkt vor der Küste um. Dort führte der Booster noch eine Landezündung durch und schwebte über dem Golf; nach Abschalten der Triebwerke wurde das Flugabbruchsystem ausgelöst. CNBC schreibt, der Booster sei vor dem Aufschlag auf das Wasser explodiert. Der geplante doppelte Fang beider Stufen gelang also nicht.

Damit ist auch klar, was an der kursierenden Kurzmeldung nicht stimmt. Dort heißt es, die Riesenrakete sei „erstmals wieder aufgefangen“ worden. Das ist widersprüchlich: Die Oberstufe wurde zum ersten Mal überhaupt gefangen, nicht „wieder“. Wieder gefangen wurde bisher nur der Booster, und genau der wurde diesmal nicht gefangen. Wer von der „Riesenrakete“ spricht, könnte meinen, die ganze Rakete sei zurückgekehrt. Tatsächlich kam nur die Oberstufe zum Turm. Richtig ist dagegen die Kernaussage: Die Oberstufe ist sicher zum Startturm zurückgekehrt und wurde dort gefangen. Das bestätigen SpaceX selbst und alle geprüften Fachmedien übereinstimmend.

Auch die Zahlen der Meldung bedürfen der Präzisierung. Die Flugdauer lag laut SpaceX und Aviation Week bei rund 22,5 Stunden, die Meldung spricht von 22 Stunden. Die Zahl von 14 Erdumkreisungen nennt CNBC; auf der SpaceX-Missionsseite haben wir sie nicht gefunden, sie ist aber mit der Flugdauer von gut 22 Stunden in einer niedrigen Umlaufbahn plausibel. Die Uhrzeit „gegen 15:17 Uhr Ortszeit“ weicht leicht ab: Space.com nennt 15:20 Uhr texanischer Zeit. Die Abweichung von wenigen Minuten kann mit dem Zeitpunkt des Aufsetzens im Vergleich zum Schließen der Arme zusammenhängen; belegt ist 15:20 Uhr Ortszeit, also 22:20 Uhr MEZ.

Was heißt das für die Zukunft? Laut Space.com sind die insgesamt 52 auf den Flügen 14 und 15 ausgesetzten Starlink-V3-Satelliten die ersten einer geplanten Konstellation, die nach SpaceX-Plänen einmal 100.000 Satelliten umfassen soll. Dafür braucht es eine enorme Startfrequenz. Der Fang beider Stufen soll laut SpaceX eine schnellere Prüfung, Aufbereitung und Wiederverwendung ermöglichen. Musk hatte nach Angaben von The Verge in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen gesagt, Erfolg sei bei diesen ersten Flügen nicht garantiert, aber es sei „wahrscheinlicher als nicht“, dass es beim nächsten Flug klappe.

Die Untersuchungen laufen weiter. SpaceX will klären, warum der Booster zu wenig Treibstoff für die Rückflugzündung hatte. Eine Stellungnahme der US-Luftfahrtbehörde FAA zum Flug lag uns bis Sonntagvormittag nicht vor. Ob die Behörde wegen des zerstörten Boosters eine Untersuchung verlangt, ist offen. Klar ist: Mit dem ersten Fang des Ships hat SpaceX einen Meilenstein erreicht, den viele Fachleute für den schwierigsten Schritt auf dem Weg zur vollständig wiederverwendbaren Rakete halten.

KOMMENTAR / MEINUNG: Man muss Elon Musk nicht mögen, um anzuerkennen, was seine Ingenieure geschafft haben. Ein Raumschiff aus dem All zurück in die Arme eines Turms zu steuern, klang vor wenigen Jahren noch nach Science-Fiction.

KOMMENTAR / MEINUNG: Trotzdem gehört zur Wahrheit, dass der Flug kein vollständiger Erfolg war. Der Booster ging verloren, und genau solche Details verschwinden schnell, wenn nur noch von Weltraumgeschichte die Rede ist. Gute Berichterstattung nennt beides.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für Europa ist dieser Tag ein Weckruf. Während in Amerika wiederverwendbare Riesenraketen Realität werden, diskutiert man hierzulande noch über Zuständigkeiten und Budgets. Wer im All mithalten will, muss schneller werden.

Was meinen Sie: Ist der Fang der Oberstufe der Durchbruch für die Raumfahrt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

SpaceX: Starship Flight 15 – offizielle Missionsseite mit Flugzeitplan: https://www.spacex.com/launches/starship-flight-15/

Space.com: SpaceX catches Starship upper stage for 1st time ever (14.11.2026): https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-chopsticks-catch-starship-upper-stage-flight-14

CNBC: SpaceX catches upper stage of Starship rocket in historic first (14.11.2026): https://www.cnbc.com/2026/11/14/spacex-plans-to-try-first-ever-catch-of-starship-rocket-from-orbit.html

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24