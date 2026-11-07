Stationierungs-Kosten-Hammer im Bundestag! 509,5 Millionen Euro für ausländische Streitkräfte – Bundesregierung legt brisante Millionenabrechnung offen!

Berlin – Millionen für ausländische Truppen, gewaltige Bauausgaben und zusätzliche Belastungen für den Bundeshaushalt! Eine neue Antwort der Bundesregierung sorgt für Aufsehen und wirft die Frage auf, wie viel Geld Deutschland tatsächlich für die Stationierung ausländischer Streitkräfte auf deutschem Boden aufwendet. Was bislang in verschiedenen Haushaltstiteln, Bauabrechnungen und Erstattungsverfahren verborgen blieb, wird durch eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag zumindest teilweise sichtbar. Die jetzt veröffentlichten Zahlen haben es in sich: Zwischen 2017 und 2024 flossen inflationsbereinigt rund 509,5 Millionen Euro aus Bundesmitteln in Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Stationierung ausländischer Streitkräfte in Deutschland. Das geht aus der offiziellen Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 21/8857 hervor. Besonders bemerkenswert ist die dahinterstehende Abrechnung: Die gesamten Kostenerstattungen des Bundes beliefen sich im untersuchten Zeitraum auf 836,3 Millionen Euro, während Rückerstattungen von 326,7 Millionen Euroverbucht wurden. Nach Abzug dieser Rückerstattungen verbleibt die genannte Nettobelastung von rund 509,5 Millionen Euro. Die Beträge dürfen deshalb nicht einfach zusammengerechnet werden. Dennoch handelt es sich um eine Summe, die angesichts der angespannten öffentlichen Haushalte eine grundsätzliche Debatte über Kosten, Nutzen und Transparenz der ausländischen Truppenstationierung auslösen dürfte. Die detaillierten Tabellen zeigen außerdem deutliche regionale Unterschiede. Allein auf Rheinland-Pfalz entfielen bei den ausgewiesenen Kostenerstattungen rund 438,2 Millionen Euro, auf Bayern rund 149,7 Millionen Euro, auf Hessen etwa 107,7 Millionen Euro und auf Baden-Württemberg rund 104,8 Millionen Euro. Diese Länderbeträge betreffen die Erstattungen vor Abzug der Rückerstattungen und dürfen nicht mit der endgültigen Nettobelastung gleichgesetzt werden. Besonders Rheinland-Pfalz steht mit seinen bedeutenden militärischen Einrichtungen im Mittelpunkt der Zahlen. Die Bundesregierung macht gleichzeitig deutlich, dass die Datenlage keineswegs vollständig ist: Für die Jahre 2015 und 2016 war eine entsprechende Aufschlüsselung nicht möglich, während für 2025 zum Zeitpunkt der Beantwortung noch keine vollständigen Angaben vorlagen. Damit ist die veröffentlichte Millionenabrechnung keineswegs automatisch die vollständige Rechnung für sämtliche finanziellen Folgen der Stationierung ausländischer Streitkräfte in Deutschland.

191,3 Millionen Euro für ehemalige Zivilbeschäftigte – und die finanziellen Verpflichtungen reichen weit über militärische Bauprojekte hinaus! Während die Baukosten bereits erhebliche Dimensionen erreichen, enthält die Regierungsantwort einen weiteren bemerkenswerten Posten. Zwischen 2015 und 2025 zahlte der Bund insgesamt 191.334.698 Euro für Unterstützungsleistungen an ehemalige zivile Beschäftigte ausländischer Streitkräfte. Betroffen sind Arbeitnehmer, die infolge des Truppenabbaus ihre Arbeitsplätze verloren haben und unter bestimmten Voraussetzungen Leistungen aus dem Tarifvertrag zur sozialen Sicherung erhalten. Bereits im Jahr 1971 hatte sich die Bundesregierung zur Übernahme solcher Leistungen verpflichtet. Dabei handelt es sich unter anderem um Überbrückungsbeihilfen, mit denen Einkünfte aus einer anderen Beschäftigung oder bestimmte Sozialleistungen ergänzt werden können. Die Höhe und Dauer dieser Zahlungen hängen insbesondere von der früheren Beschäftigungsdauer, dem Lebensalter und der jeweiligen Anschlussleistung ab. Wichtig ist dabei eine Unterscheidung: Die ausländischen Streitkräfte kommen nach Angaben der Bundesregierung grundsätzlich selbst für die Löhne, Gehälter, Personalnebenkosten und Abfindungen ihrer zivilen Arbeitnehmer auf. Die vom Bund finanzierten Überbrückungsleistungen sind davon getrennt zu betrachten. Politisch brisant ist zudem die Frage, welche weiteren finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit ausländischen Militärstandorten entstehen. Die AfD-Abgeordneten wollten unter anderem wissen, welche Kosten für die Überlassung von Grundstücken und Gebäuden, für steuerliche Vergünstigungen sowie für mögliche Umweltbelastungen anfallen. Aus der Regierungsantwort geht hervor, dass Deutschland aufgrund völkerrechtlicher Vereinbarungen verpflichtet ist, bestimmte Liegenschaften des Bundes und der Länder den Stationierungsstreitkräften unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Eine Berechnung möglicher marktüblicher Mieteinnahmen liegt der Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht vor. Auch bei bestimmten Steuervergünstigungen fehlen umfassende Daten und Schätzungen zu ihren finanziellen Auswirkungen. Bei Umweltschäden auf ausschließlich überlassenen Grundstücken verweist die Regierung dagegen darauf, dass die verursachenden Gaststreitkräfte nach Maßgabe des deutschen Rechts grundsätzlich selbst verantwortlich sind und entsprechende Untersuchungs- oder Sanierungskosten unmittelbar tragen. Die Frage, welche tatsächliche Gesamtbelastung sich aus allen finanziellen, infrastrukturellen und steuerlichen Regelungen ergibt, bleibt damit weiterhin offen. Denn die Bundesregierung erklärt ausdrücklich, dass sie über keine konsolidierte Gesamtrechnungsämtlicher jährlicher Kostenbelastungen des Bundes und der Länder durch die Stationierung ausländischer Streitkräfte verfügt.

Millionen für Militärstandorte, kostenlose Grundstücke und fehlende Gesamtabrechnung – wie transparent ist die Finanzierung tatsächlich? Die Antwort aus Berlin berührt eine grundsätzliche Frage deutscher Sicherheits- und Haushaltspolitik. Wie weit reichen die finanziellen Verpflichtungen gegenüber verbündeten Streitkräften, und wie können Bürger nachvollziehen, welche Ausgaben tatsächlich aus Steuermitteln finanziert werden? Die Stationierung ausländischer Truppen ist historisch eng mit der Nachkriegsordnung, der deutschen Westbindung und der NATOverbunden. Nach Angaben der Bundesregierung endete das Besatzungsregime mit dem Inkrafttreten des Deutschlandvertrags am 5. Mai 1955. Die heutige Stationierung beruht auf anderen völkerrechtlichen Grundlagen und ist nicht mit damaligen Besatzungskosten gleichzusetzen. Eine besondere historische Ausnahme bestand für Berlin, wo entsprechende Regelungen erst mit dem Wegfall der alliierten Vorbehaltsrechte im Jahr 1990 endeten. Die aktuellen Kosten werden rechtlich als Verteidigungslasten beziehungsweise als Aufwendungen im Rahmen der geltenden Stationierungsvereinbarungen behandelt. Die Bundesregierung betont, dass die Präsenz verbündeter Streitkräfte wesentlich zur Sicherheit Deutschlands und des euro-atlantischen Raums beitrage. Zugleich verweist sie darauf, dass Deutschland ein verlässlicher Gastgeberstaat bleiben wolle und derzeit weder eine Neuverhandlung der einschlägigen Stationierungsvereinbarungen noch zusätzliche freiwillige Aufwendungen für erforderlich halte. Diese sicherheitspolitische Bewertung beantwortet allerdings nicht die Frage, wie sich sämtliche Aufwendungen in einer umfassenden und für die Öffentlichkeit nachvollziehbaren Haushaltsrechnung darstellen lassen. Gerade angesichts der veröffentlichten 509,5 Millionen Euro Netto-Bauausgaben, der 191,3 Millionen Euro Unterstützungsleistungenüber einen anderen Betrachtungszeitraum und der fehlenden Gesamtübersicht entsteht erheblicher Informationsbedarf. Die beiden Beträge sind dabei ausdrücklich keine vollständige Gesamtrechnung der Stationierungskosten, sondern betreffen unterschiedliche Ausgabenkategorien und Zeiträume. Wer über die Finanzierung ausländischer Streitkräfte in Deutschland diskutiert, muss außerdem berücksichtigen, dass Militärstandorte in zahlreichen Regionen Arbeitsplätze sichern, wirtschaftliche Nachfrage schaffen und aus Sicht der Bundesregierung einen wichtigen sicherheitspolitischen Beitrag leisten. Dennoch bleibt die zentrale Forderung nach finanzieller Transparenz berechtigt: Welche Lasten trägt Deutschland tatsächlich, welche Kosten übernehmen die Entsendestaaten selbst, welchen wirtschaftlichen Nutzen haben die Standorte und welche Verpflichtungen entstehen langfristig? Die jetzt vorgelegte Bundestagsantwort liefert wichtige Zahlen und zugleich einen bemerkenswerten Befund: Eine vollständige zusammengeführte Abrechnung aller finanziellen Folgen der Stationierung ausländischer Streitkräfte liegt der Bundesregierung nicht vor. Damit ist die Debatte über Bundeshaushalt, NATO-Stationierungskosten und den Umgang mit öffentlichen Geldern keineswegs beendet.

Quellen

Quelle: Deutscher Bundestag – Kosten für Stationierung ausländischer Streitkräfte, 06.11.2026Deutscher Bundestag

Quelle: Bundesregierung – Antwort auf die Kleine Anfrage, Drucksache 21/8857, 29.10.2026DServer Bundestag

Quelle: Deutscher Bundestag – Kleine Anfrage der AfD-Fraktion, Drucksache 21/8103DServer Bundestag

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