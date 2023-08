Störung des öffentlichen Friedens, Sachbeschädigung an Streifenwagen, Beleidung und Bedrohung zum Nachteil Polizeibeamter

Adenauerallee, 61440 Oberursel Samstag, 19.08.2023, 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Polizeibeamte der hiesigen Polizeistation wurden am 19.08.2023 gegen 09:30 Uhr in die Adenauerallee entsandt, nachdem von dort eine randalierende, männliche Person gemeldet worden war, welche Blumentöpfe und Gläser aus dem sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Richtung der Straße warf. Auf die Beamten reagierte die Person mit weiterem Werfen von Gegenständen – unter anderem einer Kurzhantel – welche die Windschutzscheibe des Streifenwagens durchschlug und beschädigte. Darüber hinaus bedrohte der Randalierer die Polizeibeamten mit Messern und kündigte an, sie “aufschlitzen und erschießen” zu wollen. Letztlich gelang es, unter Hinzuziehung weiterer Kolleginnen und Kollegen, den Randalierer, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu überwältigen. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für den Zeitraum der Maßnahmen wurde die Adenauerallee für Personen- und Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden