Berlin, 19. Juni 2024

Das Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung, juristischen Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit (ZAAVV) hat am 10. Dezember 2023 insgesamt 592 Strafanzeigen gegen hochrangige deutsche Politiker, Mitglieder des Bundestages und Bundesrates, Richter des Bundesverfassungsgerichts sowie den Bundespräsidenten gestellt. Die Anzeigen beziehen sich auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

In einer aktuellen Mitteilung an den Generalbundesanwalt verweist das ZAAVV auf bedeutende Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Der Generalstaatsanwalt von Kansas, Kris W. Kobach, hat eine Klage gegen Pfizer Inc. eingereicht, den Haupthersteller von modRNA-Impfstoffen. Diese Klage enthält schwerwiegende Vorwürfe, die auch für die Ermittlungen in Deutschland von Bedeutung sein könnten.

Pfizer wird beschuldigt, die Öffentlichkeit systematisch über die Sicherheit und Wirksamkeit seines COVID-19-Impfstoffs getäuscht zu haben. Trotz Kenntnis schwerwiegender unerwünschter Ereignisse wie Myokarditis, Perikarditis und Todesfällen wurden diese Informationen zurückgehalten. Weiterhin hat Pfizer angeblich falsche Behauptungen über die Wirksamkeit und die Fähigkeit des Impfstoffs, die Übertragung von COVID-19 zu verhindern, verbreitet. Zusätzlich soll das Unternehmen aktiv daran gearbeitet haben, kritische Äußerungen in den sozialen Medien zu zensieren und Vertraulichkeitsvereinbarungen missbraucht haben, um wesentliche Daten zu verbergen. Studienmanipulationen und die Verheimlichung interner Daten über unerwünschte Ereignisse gehören ebenfalls zu den Vorwürfen. Auch geheime Tierversuche, die besorgniserregende Ergebnisse zeigten, wurden laut Klage nicht veröffentlicht.

Das ZAAVV hat die Originalklageschrift und eine Übersetzung an den Generalbundesanwalt übermittelt und macht diese zum Gegenstand des Strafverfahrens.