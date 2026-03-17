STRASSEN-DRAMA WIRD ZUM MORD-ALBTRAUM! EX-PARTNER SOLL FRAU IN DEN TOD GETRIEBEN HABEN

Schieder-Schwalenberg – Was wie ein tragischer Unfall begann, entpuppt sich jetzt als schockierender Kriminalfall! Eine Frau rast mit ihrem Wagen gegen einen Baum, das Auto völlig zerstört, sie selbst schwer verletzt eingeklemmt im Wrack. Doch hinter dem vermeintlichen Crash verbirgt sich offenbar ein eiskaltes Manöver: Ihr eigener Ex-Partner soll sie gezielt ausgebremst und von der Straße gedrängt haben. Plötzlich steht nicht mehr ein Unfall im Fokus, sondern ein dramatischer Verdacht – versuchter Totschlag!

Am Abend war die Frau im Kreis Lippe unterwegs, als ihr Wagen nach einem riskanten Fahrmanöver von der Straße abkam. Die Feuerwehr kämpfte sich durch das zerstörte Fahrzeug, um die schwer verletzte Fahrerin zu befreien. Während Rettungskräfte um ihr Leben kämpften, begann die Polizei bereits vor Ort mit ersten Ermittlungen – und stieß schnell auf Ungereimtheiten. Ein Augenzeuge, ihr aktueller Lebensgefährte, hatte alles aus nächster Nähe beobachtet und schilderte eine Szene, die den Fall in ein völlig neues Licht rückt.

Demnach soll der Ex-Partner in einem Audi vor der Frau gefahren sein und plötzlich stark gebremst haben. Als sie zum Überholen ansetzte, eskalierte die Situation: Der Mann beschleunigte rasant, zog unvermittelt nach links und brachte die Frau in eine ausweglose Lage. Sekunden später verlor sie die Kontrolle, raste von der Straße, streifte einen Leitpfosten und krachte frontal gegen einen Baum. Jetzt sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft – und brisante Spuren an seinem Wagen könnten ihn schwer belasten. Ermittler sprechen von einem Fall, der sprachlos macht – aus einem Beziehungsdrama wurde offenbar ein tödliches Spiel auf offener Straße!

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