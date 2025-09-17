STRAßEN-KOLLAPS! 15-MILLIARDEN-LOCH BEI AUTOBAHNEN UND BUNDESSTRAßEN – JETZT DROHEN BAUSTOPPS IM GANZEN LAND!

Deutschland steht vor einem gewaltigen Verkehrs-Desaster! Wie BILD exklusiv berichtet, klafft bei der Finanzierung von Autobahnen und Bundesstraßen ein gigantisches Loch in Höhe von 15 Milliarden Euro – ein Finanz-Kollaps mit Ansage! Laut internen Informationen aus Regierungskreisen fehlen die Milliarden im Haushalt für Unterhalt, Planung und dringend nötige Neubauten im gesamten Bundesgebiet. Experten schlagen Alarm: Bereits ab 2026 könnten erste Großprojekte auf Eis gelegt, geplante Sanierungen gestoppt und Neubauten verschoben werden – mit fatalen Folgen für Pendler, Spediteure und die gesamte Wirtschaft. Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden: Schlaglochpisten bleiben ungesichert, marode Brücken weiter ohne Sanierungsplan, geplante Tunnel und Umfahrungen werden eingefroren. Besonders betroffen sind neuralgische Autobahnabschnitte wie die A1, A3 und A7 sowie stark belastete Bundesstraßen in NRW, Bayern und Baden-Württemberg. Die Schuldfrage sorgt bereits für politischen Zoff in Berlin: Während das Verkehrsministerium auf die strikten Vorgaben des Finanzministeriums verweist, wirft die Opposition der Ampel-Regierung Versagen und Prioritäten-Chaos vor. „Für Gender-Projekte und Milliarden-Hilfen ins Ausland ist immer Geld da – aber für unsere Infrastruktur nicht!“, poltert CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareiß im Gespräch mit BILD. Der Verkehrsinfarkt droht dabei nicht nur der Wirtschaft zu schaden, sondern trifft direkt auch Millionen Autofahrer im Alltag: Staus, Baustellen-Chaos und Umleitungen könnten schon bald zum Dauerzustand werden. Schon jetzt ist die Lage dramatisch: Laut aktuellen Zahlen des ADAC sind fast 30 Prozent der Autobahnbrücken über 50 Jahre alt – viele davon akut sanierungsbedürftig. Doch ohne frisches Geld bleibt alles liegen. Insider sprechen bereits von einem „Infrastruktur-Super-GAU“, der dem Land auf Jahre hinaus schaden werde. Und ein schnelles Ende der Misere ist nicht in Sicht – denn der Bundeshaushalt steht unter massivem Druck, und neue Schulden sind politisch hoch umstritten. Fazit: Deutschlands Straßen verrotten – und keiner fühlt sich verantwortlich.