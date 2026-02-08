STRASSENSCHLACHT BEI OLYMPIA! MAILAND IM AUSNAHMEZUSTAND – PROTESTE ERSCHÜTTERN DIE SPIELE!

Mailand steht Kopf! Während die Olympischen Winterspiele eigentlich für sportliche Glanzmomente sorgen sollen, liefern die Straßen der Metropole ein völlig anderes Bild. Wut, Trillerpfeifen und Sirenen bestimmten die Szenerie, als Demonstranten durch die Stadt zogen und ihre Ablehnung gegen die Spiele lautstark kundtaten. Was als Protest begann, kippte plötzlich in blanke Gewalt. Am Rande der Demonstration kam es zu chaotischen Szenen, als aggressive Gruppen gezielt die Polizei attackierten. Feuerwerksraketen, Rauch und fliegende Gegenstände verwandelten die Straßen in ein Schlachtfeld, während Passanten fassungslos stehen blieben und Schutz suchten.

Die Sicherheitskräfte reagierten hart und kompromisslos. Mit einem massiven Aufgebot rückte die italienische Polizei vor, setzte Schlagstöcke ein und drängte die Randalierer zurück. Die Lage war zeitweise extrem angespannt, die Fronten verhärtet, die Stimmung hochexplosiv. Erst nachdem die gewalttätigen Gruppen von den übrigen Demonstranten getrennt wurden, beruhigte sich die Situation langsam. Mehrere Teilnehmer wurden festgesetzt, weitere kontrolliert und erfasst. Schwer verletzte Personen wurden nicht gemeldet, doch die Bilder der Auseinandersetzungen sprechen eine deutliche Sprache: Die olympische Kulisse bekommt tiefe Risse.

Auslöser der Proteste sind massive Vorwürfe rund um die Spiele. Kritisiert werden die enormen Kosten, umstrittene Bauprojekte und ein Sicherheitskonzept, das viele als überzogen empfinden. Besonders emotional ist der Widerstand gegen die Abholzung von Bäumen für neue Sportanlagen in den Bergen rund um Cortina. Viele Demonstranten trugen deshalb das Symbol eines Baumes bei sich – als stummen Ankläger gegen das, was sie als Zerstörung der Natur empfinden. Schon seit Tagen kommt es in Mailand zu Kundgebungen und Blockaden. Zwar betonen die Behörden, dass der Sportbetrieb bei den Olympische Winterspiele nicht beeinträchtigt sei, doch die Bilder aus Mailand zeigen unmissverständlich: Hinter den Medaillen brodelt ein Konflikt, der die Spiele überschchatten könnte. Die Polizei bleibt in höchster Alarmbereitschaft.

