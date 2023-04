Streit zweier Großfamilien eskaliert in Hotellobby!

Samstag, 15. April 2023, 16:10 Uhr

Eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier Großfamilien in einer Hotellobby löste gestern Nachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Hafen aus. An dem Geschehen waren etwa 20 Personen beteiligt. Mindestens ein Mann erlitt leichte Verletzungen. Einige Beteiligte hatten noch vor Eintreffen der Polizei die Flucht ergriffen. Vier Männer und eine Frau wurden unter anderem wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes vorläufig festgenommen. Eine weitere Festnahme folgte, weil eine am Sachverhalt unbeteiligte Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Das Mobiliar in der Lobby wurde erheblich beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei Düsseldorf