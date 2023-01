Studie: Diese beiden einfachen Nahrungsergänzungsmittel lösen Spike-Protein UNFOLDING aus und können seine schädlichen Eigenschaften neutralisieren

Ist es möglich, die schädlichen Auswirkungen von Covid-„Impfstoff“-Spike-Proteine durch einfache Ernährung zu mildern? Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Viruses veröffentlicht wurde, scheint dies zu suggerieren.

Australische Forscher untersuchten zwei gängige Nahrungsergänzungsmittel – Bromelain und Acetylcystein (BromAc) -, die in der Lage sind, die Strukturen, die Spike-Proteine zusammenhalten, zu entfalten und effektiv zu neutralisieren.

Das schwere akute Atemwegssyndrom-Coronavirus, auch bekannt als SARS-CoV-2, wird durch ein Spike-Glykoprotein und ein Hüllprotein abgegrenzt, das Disulfidbrücken zur Stabilisierung enthält. Sie binden an den ACE2-Rezeptor in Wirtszellen, die in der Nasenschleimhaut vorhanden sind, und lösen eine Infektion aus.

Eine BromAc-Behandlung, so das Team, ist in der Lage, „synergistisch gegen Glykoproteine“ zu wirken, da das Ernährungsduo die glykosidischen Verbindungen und Disulfidbindungen auseinanderbricht und die Fähigkeit von Spike-Protinen, eine Covid-Infektion zu verursachen, reduziert oder sogar eliminiert.

Dieselben Spike-Proteine sind, nur zur Klarstellung, in allen sogenannten „Impfstoffen“ vorhanden, die derzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Einige würden argumentieren, dass die einzige Quelle dieser Spike-Proteine die Injektionen sind und dass Covid selbst nicht existiert, da das angebliche Virus nie isoliert wurde.

„Wir haben versucht, die Wirkung von BromAc auf die Spike- und Hüllproteine und ihr Potenzial zur Verringerung der Infektiosität in Wirtszellen zu bestimmen“, heißt es in der Zeitung. „Rekombinante Spike- und Hüllkurven-SARS-CoV-2-Proteine wurden durch BromAc gestört. Spike- und Hüllproteindisulfidbindungen wurden durch Acetylcystein reduziert.“

„In der In-vitro-Gesamtviruskultur sowohl von Wildtyp- als auch von Spike-Mutanten zeigte SARS-CoV-2 eine konzentrationsabhängige Inaktivierung durch die BromAc-Behandlung, aber nicht durch einzelne Wirkstoffe. Klinische Tests durch Nasenverabreichung bei Patienten mit früher SARS-CoV-2-Infektion steht unmittelbar bevor“.

Ist BromAc eine natürliche Lösung für Covid-Jab-Spike-Proteinschäden?

Während die Behandlung mit Acetylcystein allein keine Veränderung der Spike-Proteine zeigte, wurde eine Kombination aus Acetylcystein und Bromelain oder BromAc bei 50 und 100

μ

g/20 mg/ml bzw. 50 bzw. 100 μ g/ml führten zu einer signifikanten Proteinveränderung.

„Die Behandlung mit Acetylcystein auf dem Hüllprotein veränderte das Protein nicht, während die Behandlung mit Bromelain bei 50 und 100 μ g/ml und BromAc bei 50 und 100 μ g/20 mg/ml ebenfalls zu einer nahezu vollständigen und vollständigen Fragmentierung führte“, erklärt das Papier weiter.

Mit anderen Worten, die Kombination dieser beiden Nährstoffe auf den in der Studie dargestellten Ebenen führte zu einer Destabilisierung und Auflösung von Covid-Spike-Proteinen, was eine gute Nachricht für alle ist, die gejagt wurden, sowie für diejenigen, die möglicherweise Spike-Protein-„Schuppen“ von einer vollständig geimpften Person hatten.

Da die Tests in vitro oder in einem Reagenzglas durchgeführt wurden, sind weitere Studien erforderlich, um festzustellen, ob die gleichen Ergebnisse bei tatsächlichen menschlichen Probanden erzielt werden können. Dennoch sind die Ergebnisse „ermutigend“, sagen die Forscher und weisen auf eine natürliche Lösung für Covid-Spike-Proteine hin, die ansonsten die meisten anderen potenziellen Mittel überlisten.

„Es gibt derzeit keine geeignete therapeutische Behandlung für frühes SARS-CoV-2, die darauf abzielt, das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern“, stellen die Autoren fest. „BromAc wird von den Autoren wegen seiner Fähigkeit, komplexe Glykoproteinstrukturen zu verändern, in der klinischen Entwicklung für Muskelkrebserkrankungen entwickelt. Das Potenzial von BromAc auf SARS-CoV-2 Spike- und Hüllproteine, die durch Disul stabilisiert werden? De Bonds wurde untersucht und festgestellt, dass sie die Entfaltung rekombinanter Spike- und Hüllproteine durch die Reduzierung von Disul induzieren? De Stabilisatorbrücken“.

„BromAc zeigte auch eine hemmende Wirkung auf Wildtyp- und Spike-Mutante SARS-CoV-2 durch Inaktivierung seiner Replikationskapazität in vitro. Daher kann BromAc trotz Mutationen ein wirksames Therapeutikum für eine frühe SARS-CoV-2-Infektion sein und sogar das Potenzial als Prophylaxe bei Menschen mit hohem Infektionsrisiko haben.“

Sie können die ganze Geschichte kostenlos unter ResearchGate.net lesen.

