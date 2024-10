STUDIE: Mehr amerikanische Haushalte leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck

Eine Studie der Bank of America hat ergeben, dass immer mehr amerikanische Haushalte von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck (PTP) leben, einschließlich eines erheblichen Teils der Haushalte, die jährlich sechsstellig verdienen. Das ist weit mehr als der Prozentsatz der Amerikaner, die sich vor fünf Jahren in einer schwierigen finanziellen Notlage befanden.

In einem Bericht in diesem Monat analysierte die Bank interne Daten, um den Prozentsatz der Haushalte abzuschätzen, die den größten Teil ihres Einkommens für das Nötigste ausgegeben haben, zu dem Ausgaben wie Unterkunft und Essen gehören. (Related: REPORT: Etwa 70 % der Bezirke in Schlachtfeldstaaten sind jetzt auf staatliche Hilfsprogramme angewiesen.)

Die Bank of America definiert PTP als „Haushalte, in denen die notwendigen Ausgaben mehr als 95 Prozent ihres Haushaltseinkommens ausmachen, so dass sie relativ wenig für diskretionäre Ausgaben oder Ersparnisse übrig haben.“

Während 50 Prozent der Befragten an der Umfrage sagten, dass sie sich als PTP leben fühlten, stellte der Bericht der Bank fest, dass etwa 30 Prozent der Haushalte mehr als 90 Prozent ihres Einkommens für notwendige Ausgaben ausgaben, während etwa 25 Prozent mehr als 95 Prozent ihres Einkommens für notwendige Ausgaben ausgaben.

Noch überraschender ist, dass der Anteil der Haushalte, die PTP zu leben scheinen, nur langsam sinkt, wenn die Einkommen steigen. Etwa 20 Prozent der Haushalte mit einem Einkommen über 150.000 US-Dollar scheinen ebenfalls in PTP zu leben.

Ältere Generationen hatten eher Schwierigkeiten, zu retten. Dreißig Prozent der Babyboomer-Generation gaben an, dass sie mehr als 95 Prozent ihres Gehaltsschecks für das Nötigste ausgeben, verglichen mit weniger als 20 Prozent der Generation Z.

Die Wohnkosten sind ein wichtiger Faktor für die wachsende Zahl von Amerikanern, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben

Ein Grund dafür ist, dass Haushalte mit höherem Einkommen möglicherweise größere, teurere Häuser gekauft haben und folglich größere Hypotheken haben. Und oft kommen neben größeren Häusern auch höhere Versicherungskosten, Grundsteuern und Stromrechnungen. Es ist auch möglich, dass einige Haushalte mit steigenden Haushaltseinkommen über vielfältigere Einkommensquellen verfügen, die schwer zu erfassen sind – wie z. B. Bargeld aus dem Verkauf von Aktien, die auf das Maklerkonto eingezahlt wurden, berichtete die Studie.

Wohnen ist ein wichtiger Faktor bei PTP. Die durchschnittlichen Verkaufspreise von Haushalten sind in den letzten fünf Jahren um 28 Prozent gestiegen. Die Kosten für die Hausratversicherung sind in die Höhe gestien, und damit auch die Grundsteuern. Mortgage News Daily berichtete, dass die 30-jährigen Hypothekenzinsen von 6,11 Prozent am 11. September wieder auf 6,85 Prozent gestiegen sind.

„Unserer Meinung nach könnten sich die Treiber auf die Lebenszykluspositionen der Haushalte beziehen, z. B. jüngere oder größere Familien, sowie auf potenziell geografische Faktoren, einschließlich der Wohnkosten“, schrieb die Bank. „Viele dieser Kosten sind unvermeidbar [sie sind per Definition notwendig] und es ist unwahrscheinlich, dass diese Haushalte in der Lage sein würden, ihre Ausgaben ohne einige größere Änderungen zu reduzieren, zum Beispiel, wo sie leben.“

Andere Studien haben auf zunehmende Gefühle der finanziellen Unsicherheit unter den Amerikanern hingewiesen. Laut einer von Bankrate im August durchgeführten Umfrage leben schätzungsweise mehr als ein Drittel der US-Arbeiter mit PTP. In der Zwischenzeit gaben 30 Prozent der Befragten in einer separaten Bankrate-Umfrage an, dass sie erwarten, niemals finanziell abgesichert zu sein.

Sehen Sie sich diesen Clip des Geschäftsmanns und Autors Robert Kiyosaki an, der vor der steigenden Zahl von Amerikanern warnt, die hoch verschuldet sind.

Dieses Video stammt aus dem NewsClips-Kanal auf Brighteon.com.

