STUDIE SORGT FÜR AUFSEHEN! FORSCHER MELDEN LANGFRISTIGEN NACHWEIS VON MRNA, SPIKE-PROTEIN UND SV40 – JETZT WERDEN NEUE UNTERSUCHUNGEN GEFORDERT!

Eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung sorgt für intensive Diskussionen weit über Fachkreise hinaus. Nach Angaben der Autoren konnten in einer ausführlich dokumentierten Fallstudie Bestandteile im Zusammenhang mit einer COVID-19-mRNA-Impfung noch Jahre nach der Verabreichung im Körper eines Patienten nachgewiesen werden. Die Studie, die nach Angaben der Verfasser ein Begutachtungsverfahren durchlaufen hat, beschreibt einen außergewöhnlich umfangreich untersuchten Krankheitsverlauf. In die Auswertung flossen zahlreiche Facharztkonsultationen, Laboranalysen sowie moderne bildgebende Untersuchungen ein. Die Wissenschaftler widersprechen damit der früher häufig vertretenen Annahme, dass sich die mRNA-Komponenten bereits nach kurzer Zeit vollständig abbauen würden. Stattdessen berichten sie von Hinweisen auf einen langfristigen Nachweis bestimmter Impfstoffbestandteile sowie biologischer Veränderungen, die nach ihrer Darstellung auch Jahre später noch festgestellt worden seien.

Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht ein Mann mittleren Alters, der nach mehreren Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff eine komplexe Multisystemerkrankung entwickelte und über einen langen Zeitraum intensiv medizinisch begleitet wurde. Nach Angaben der Autoren wurden bei ihm wiederholt Spike-Protein, mRNA sowie DNA-Elemente beschrieben, die dem verwendeten Impfstoff zugeordnet werden. Auch Bestandteile, die als SV40-Enhancer bezeichnet werden, sollen in Gewebeproben identifiziert worden sein. Darüber hinaus berichten die Forscher von Auffälligkeiten bei verschiedenen molekularbiologischen Untersuchungen, die sie als Hinweise auf eine anhaltende Störung bestimmter Immun- und Zellprozesse interpretieren. Gleichzeitig weisen die Autoren darauf hin, dass bei dem untersuchten Patienten keine Hinweise auf eine durchgemachte SARS-CoV-Zwei-Infektion gefunden worden seien, weshalb sie andere Erklärungen für ihre Beobachtungen für weniger wahrscheinlich halten. Da es sich um eine einzelne Fallstudie handelt, lassen sich daraus jedoch keine allgemeinen Aussagen über alle geimpften Personen ableiten.

Die Veröffentlichung entfacht nun erneut eine kontroverse Debatte über mögliche Langzeitfolgen von mRNA-Impfstoffen und den weiteren Forschungsbedarf. Der an der Studie beteiligte Epidemiologe Nicolas Hulscher fordert umfangreiche internationale Untersuchungen, um zu klären, ob ähnliche Nachweise auch bei anderen geimpften Menschen vorkommen und welche medizinische Bedeutung diese Befunde tatsächlich besitzen könnten. Unabhängige Wissenschaftler betonen grundsätzlich, dass Ergebnisse aus einzelnen Fallberichten zwar wichtige Hinweise liefern können, für belastbare Schlussfolgerungen jedoch größere kontrollierte Studien erforderlich sind. Dennoch dürfte diese Veröffentlichung die Diskussion über die langfristige Verweildauer einzelner Impfstoffbestandteile und deren mögliche Auswirkungen auf den menschlichen Organismus weiter anheizen und den Ruf nach zusätzlicher Forschung deutlich verstärken.

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