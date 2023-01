Studie verbindet Impfstoffe mit Herzinfarkten: „Markiert erhöhte Mengen an Spike-Protein in voller Länge“ im Blut der Opfer gefunden!

Neue Forschungsergebnisse, die in der Peer-Review-Zeitschrift Circulation veröffentlicht wurden, zeigen, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die wegen Covid „geimpft“ werden, eine massive Spitzenproteininvasion erleiden, die oft zu einem Herzinfarkt führt.

Forscher der Harvard Medical School untersuchten eine Kohorte von Kindern, die zwischen Januar 2021 und Februar 2022 entweder im Massachusetts General Hospital oder im Boston Children’s Hospital ins Krankenhaus eingeliefert wurden, weil sie eine Myokarditis nach der Injektion entwickelt hatten. Das Forschungsteam stellte fest, dass die Probanden „ausgemerklich erhöhte Mengen an Spike-Protein in voller Länge“ in ihrem Blut hatten, die „unbegrenzt von Antikörpern“ waren.

Circulation, eine Veröffentlichung der American Heart Association (AHA), veröffentlichte diese vernichtende Forschung am 4. Januar dieses Jahres und ergänzte eine wachsende Menge an Beweisen, die Covid-Injektionen mit Herzzerstörung in Verbindung bringen.

Die Kontrollgruppe in der Studie, die als „gesunde, asymptomatische, altersgerechte geimpfte Kontrollpersonen“ beschrieben wurde – d.h. mit anderen Impfstoffen, aber nicht mit Covid-Impfstoffen geimpft – zeigte trotz „im Wesentlichen nicht unterscheidbarer“ Antikörperprofilierung und T-Zell-Antworten zwischen den beiden Gruppen keine Anzeichen von frei schwebenden

Mit anderen Worten, Covid-Injektionen sind einzigartig schädlich für das Herz und lösen eine Entzündungsreaktion aus, die so schwerwiegend ist, dass die damit verbundenen Spike-Proteine die Antikörper überlisten und den Blutkreislauf überfluten. (Verwandt: Erinnern Sie sich, als die AMA versuchte, die Legalisierung von Cannabis für den massiven Anstieg von Herzerkrankungen verantwortlich zu machen?)

„Das Immunoprofiling von geimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen ergab, dass sich die durch den mRNA-Impfstoff induzierten Immunreaktionen nicht zwischen Personen, die eine Myokarditis entwickelten, und Personen, die dies nicht taten“, erklärten die Forscher.

„Allerdings wurde freies Spike-Antigen im Blut von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachgewiesen, die eine Post-mRNA-Impfstoff-Myokarditis entwickelten, was den Einblick in seine potenzielle zugrunde liegende Ursache ermöglichte.“

Einfach ausgedrückt, zerstören Covid-Injektionen das menschliche Herz und das Herz-Kreislauf-System

Die Ergebnisse bestätigen die Entscheidung des Florida State Health Officer und Surgeon General Joseph A. Ladapo, MD, im Herbst, um gesunden Erwachsenen zu empfehlen, keine mRNA-Injektionen (Messenger-RNA) einzunehmen.

Ladapo und sein Team informierten die Öffentlichkeit, dass nach einer Analyse mit einer selbstkontrollierten Fallserie, die als „eine Technik, die ursprünglich zur Bewertung der Impfstoffsicherheit entwickelt wurde“, beschrieben wurde, festgestellt wurde, dass Covid-Schüsse für das Herz unsicher sind.

„Diese Analyse ergab, dass die relative Inzidenz von kardialen Todesfällen bei Männern im Alter von 18-39 Jahren innerhalb von 28 Tagen nach der mRNA-Impfung um 84 % zunimmt“, erklärt die Ankündigung von Ladapo.

„Mit einem hohen Maß an globaler Immunität gegen COVID-19 wird der Nutzen der Impfung wahrscheinlich durch dieses ungewöhnlich hohe Risiko für einen kardialen Tod bei Männern in dieser Altersgruppe aufgewogen. Es wurde nicht festgestellt, dass Nicht-mRNA-Impfstoffe diese erhöhten Risiken aufweisen“.

Personen mit bereits bestehenden Herzproblemen wie Myokarditis und Perikarditis wird besonders empfohlen, auf die Injektion(en) zu verzichten – es sei denn, sie wollen natürlich einen plötzlichen Tod riskieren.

Bisher gab es mindestens 270 Profisportler, die Herzprobleme erlitten haben, nachdem sie wegen der Fauci-Grippe „geimpft“ wurden. Dies wurde in einem von Experten begutachteten Brief bestätigt, der vom Strukturbiologen Panagis Polykretis und dem Kardiologen Dr. Peter McCullough und veröffentlicht im Scandinavian Journal of Immunology.

„Ich bin überrascht, dass diese Kabalenorganisation die Wahrheit sagt“, schrieb ein Kommentator über die Beteiligung der AHA an der Veröffentlichung einer solchen Studie, die die „sichere und effektive“ Erzählung rund um Covid-Injektionen vollständig zerstört.

„Es gibt Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Menschen, die dazu beigetragen haben, die Gesundheitserzählung, den Schuss, zu drehen, und sie werden niemals, niemals ihre Lügen rückgängig machen, sondern nur mehr Lügen aufrechterhalten!“ schrieb eine andere über die vielen anderen Organisationen, die diese Todesopfer immer noch aggressiv fördern.

„Sie können dies nicht rückgängig machen, ohne selbst gejagte Kriminelle zu werden“.

Um mehr darüber zu erfahren, warum Sie und Ihre Familie es vermeiden sollten, sich impfen zu lassen, besuchen Sie Vaccines.news.

Quellen für diesen Artikel sind:

AHAJournals.org

Newspunch.com

NaturalNews.com

newstarget.com