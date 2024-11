Studien zeigen, dass diese drei pflanzlichen Arzneimittel DEMENZ umkehren können

Mehr als 55 Millionen Menschen weltweit leben mit Demenz, und das Problem wird immer schlimmer. Laut Alzheimer’s Disease International werden sich die Demenzfälle voraussichtlich alle 20 Jahre verdoppeln und bis 2030 78 Millionen und bis 2050 139 Millionen erreichen.

Demenz ist eine Erkrankung, die oft mit dem Alter gleichgesetzt wird, etwas, das „genetisch“ und für Millionen von Menschen weltweit unvermeidlich ist. Neue Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass pflanzliche Arzneimittel Demenz umkehren und Gedächtnisverfall verhindern können, was darauf hindeutet, dass es mehr Faktoren gibt, die bei Demenz eine Rolle spielen, die in unserer Kontrolle liegen.

Drei wenig bekannte pflanzliche Arzneimittel sind vielversprechend für die Vorbeugung von Demenz. Dazu gehören: Mamaki-Tee und Obst aus Hawaii, Ziziphus jujuba var. spinosa (Jujube-Frucht) aus Ostasien und Acorus gramineus (japanische süße Flagge) aus China.

Mamaki-Tee und Obst bekämpfen giftige Proteine, die Demenz verursachen

Eine Studie, die das Potenzial des einheimischen hawaiianischen Krauts Mamaki untersucht, hat vielversprechende Ergebnisse bei der Bekämpfung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, frontotemporaler Demenz und Demenz mit Lewy-Körpern gezeigt. Diese Störungen werden hauptsächlich durch die Anhäufung von toxischen Proteinen wie Amyloid-beta (A?), tau, ?-Synuclein und TDP-43 im Gehirn verursacht. Dieser Proteinaufbau beginnt Jahrzehnte vor Auftreten der Symptome, was darauf hindeutet, dass ein frühzeitiges Eingreifen das Fortschreiten der Demenz erheblich verlangsamen oder verhindern könnte.

Ein Heißwasserextrakt aus Mamaki-Blättern half, Demenzpathologien zu reduzieren, den Synaptophysinspiegel (ein Protein, das für die synaptische Funktion unerlässlich ist) wiederherzustellen, die Mikroglia-Aktivierung (ein Marker für Entzündungen im Gehirn) zu unterdrücken und das Gedächtnis der behandelten Mäuse zu verbessern. Neben der Verringerung der Hirnentzündungen förderte das Fruchtpulver die Expression des vom Gehirn abgeleiteten neurotrophen Faktors (BDNF) – einem Protein, das für das Überleben und das Wachstum von Neuronen entscheidend ist. Es förderte auch die Neurogenese oder die Entstehung neuer Neuronen, was darauf hindeutet, dass das Fruchtpulver die Fähigkeit haben könnte, Gehirnzellen zu reparieren, die durch giftige Oligomere im Zusammenhang mit Neurodegeneration beschädigt wurden.

Jujubefrucht bekämpft neurodegenerative Erkrankungen

Eine neue Studie, die in eLife Sciences veröffentlicht wurde, hebt das Potenzial von Zizyphi spinosi semen (ZSS), einem Heilkraut, das in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet wird, bei der Bekämpfung neurodegenerativer Erkrankungen hervor. Forscher fanden heraus, dass ZSS sowohl in seiner Heißwasserextrakt- als auch in seiner zerkleinerten Pulverform signifikante Vorteile bei der Behandlung von Alzheimer-Krankheit, frontotemporaler Demenz und Parkinson-Krankheit bei alternden Mäusen aufwiesen.

Es wurde gezeigt, dass der Heißwasserextrakt von ZSS Amyloid-Beta (A?) Und Tau-Protein-Akkumulation bei gleichzeitiger Verbesserung der kognitiven Funktion. In Modellen der Parkinson-Krankheit erwies sich das einfache zerkleinerte Pulver von ZSS als noch wirksamer und zeigte stärkere Ergebnisse bei der Linderung der ?-Synuclein-Pathologie – einem Schlüsselmerkmal der Krankheit – sowie bei der Verbesserung sowohl der motorischen als auch der kognitiven Funktionen.

Japanische süße Flagge kehrt kognitiven Verfall um

Acorus gramineus Aiton, eine Pflanze, die seit über einem Jahrhundert traditionell in der chinesischen Medizin verwendet wird, könnte laut einer kürzlich durchgeführten präklinischen systematischen Überprüfung als therapeutisches Mittel für kognitiven Verfall vielversprechend sein. Die Studie, die Daten von 34 Tierstudien mit 1.431 Probanden analysierte, bewertete die Wirksamkeit von Extrakten oder aktiven Bestandteilen aus der Pflanze (EAAGA) bei der Verbesserung der kognitiven Funktion.

Die Überprüfung, die Studien enthielt, die bis Juni 2019 veröffentlicht wurden, ergab, dass EAAGA die kognitive Leistung in einer Vielzahl von Verhaltenstests signifikant verbesserte, darunter das Morris-Wasserlabyrinth, das elektrische Y-Labyrinth, das radiale Acht-Arm-Labyrinth und der Step-Through-Test. Diese Tests werden häufig verwendet, um Lern- und Gedächtnisfähigkeiten in Tiermodellen zu bewerten. Insbesondere ergab die Analyse, dass EAAGA die Fluchtlatenz und Fehlerzeiten reduzierte, während die im Zielbereich verbrachte Zeit und die Anzahl der Plattformüberquerungen erhöht wurde, was auf Verbesserungen im Gedächtnis und beim Lernen hindeutet.

Die Extrakte lieferten entzündungshemmende, antioxidative und antiapoptotische Eigenschaften, die eine übermäßige Aktivierung von Astrozyten unterdrückten, die mit Neuroinflammation in Verbindung gebracht werden. Die Studie zeigte, dass das Kraut vor Neurotoxizität schützen, die synaptische Plastizität regulieren und das cholinerge System stimulieren kann. Die Autoren der Überprüfung kamen zu dem Schluss, dass EAAGA ein vielversprechender Kandidat für weitere Forschungen und klinische Studien zur Behandlung kognitiver Beeinträchtigungen sein könnte, insbesondere bei Erkrankungen wie der Alzheimer-Krankheit und anderen neurodegenerativen Störungen.

Zu den Quellen gehören:

AlzInt.org

PMC.NCBI.NLM.NIH.gov

ELifeSciences.org

PMC.NCBI.NLM.NIH.gov

newstarget.com