Stuttgart: 19-Jährige sexuell belästigt – Tatverdächtigen vorläufig festgenommen!

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (03.06.2023) einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 19-jährige Frau sexuell belästigt zu haben. Die Frau hatte sich gegen 05.25 Uhr auf dem Bahnsteig der S-Bahnhaltestelle “Rotebühlplatz (Stadtmitte)” auf eine Sitzbank gelegt, als sie bemerkte, dass ein unbekannter Mann an ihr Gesäß fasste. Bei einer anschließenden Konfrontation zwischen drei Begleitern der Frau und dem Täter, schlug dieser einem 19-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Polizeibeamte nahmen jedoch im Rahmen der Fahndung in der Friedrichstraße einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.