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Stuttgart – Die Polizei hat am Freitagmittag in Stuttgart-Mitte einen 27-Jährigen festgenommen, der mit zwei Beilen an einem Gürtel in Richtung Weihnachtsmarkt unterwegs war. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkten ihn gegen 13:05 Uhr in der Dorotheenstraße und alarmierten die Beamten auf dem Markt. Der Mann wirkte laut Polizei verwirrt, Hinweise auf eine Gewalttat ergaben sich nicht; er wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht.

Stand: 10:07 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 27. November 2026 mit der Überschrift „Mann mit 2 Äxten auf Weihnachtsmarkt festgenommen“. Wir haben die Angaben mit der Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart abgeglichen, die um 16:01 Uhr über das Presseportal verbreitet wurde, sowie mit der Mitteilung der Landeshauptstadt Stuttgart zur neuen mobilen Videobeobachtung. Der Kern stimmt: Ein Mann mit zwei Hiebwerkzeugen wurde am Freitag in der Stuttgarter Innenstadt festgenommen. In mehreren Punkten weicht die BILD-Darstellung aber von der offiziellen Version ab.

Laut Polizei lief der 27-Jährige am Freitagmittag mit zwei Beilen an einem Gürtel in Richtung des Weihnachtsmarkts. Gegen 13:05 Uhr wurden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes auf ihn aufmerksam, als er die Dorotheenstraße entlanglief. Sie informierten sofort die bereits auf dem Weihnachtsmarkt eingesetzten Polizeibeamten, die den Mann festnahmen. Er machte nach Polizeiangaben einen verwirrten Eindruck. Hinweise auf eine Gewalttat ergaben sich nicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er in eine psychiatrische Fachklinik. Verletzt wurde nach allen vorliegenden Angaben niemand.

BILD schreibt dagegen, einer Polizeistreife sei der Mann aufgefallen, als er mit zwei Äxten über den Weihnachtsmarkt lief. Nach der Polizeimitteilung waren es Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, die ihn bemerkten, und zwar in der Dorotheenstraße auf dem Weg zum Markt, nicht mitten zwischen den Buden. Die Schwäbische Post hat ihre zunächst auf BILD gestützte Fassung ausdrücklich korrigiert. Auch die Wortwahl unterscheidet sich: Die Polizei spricht von Beilen, BILD von Äxten. Ein Beil ist eine kleine, meist einhändig geführte Axt. Gefährlich sind beide, doch die Polizei wählte den genaueren Begriff.

BILD lässt die Frage offen, ob der Mann einen Anschlag plante. Die Polizei hat sie in ihrer Mitteilung beantwortet: Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Gewalttat. Die Formulierung „Ob der Mann einen Anschlag plante, ist derzeit noch unklar“ erzeugt damit einen Verdacht, den die zuständige Behörde nicht stützt. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung. Ob gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, etwa wegen eines Verstoßes gegen die Waffen- und Messerverbotszone, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor.

Weitere Details stammen allein aus BILD-Informationen und sind von der Polizei nicht bestätigt: dass der Mann die beiden Äxte kurz zuvor in einem Baumarkt gekauft habe, dass er in Handschellen auf eine Wache gebracht worden sei, und Angaben zu seiner Herkunft. Die Herkunft nennt die Polizei nicht. Wir geben sie nicht wieder, weil sie für das Geschehen nach derzeitigem Stand keine Rolle spielt und der Mann offenbar psychisch auffällig war. Auch die Altersangabe des Innenministers in BILD ist für den Vorfall ohne Belang.

Brisant ist der Zeitpunkt. Am selben Tag hatten Innenminister Manuel Hagel (CDU) und Oberbürgermeister Frank Nopper gemeinsam mit Vertretern des Polizeipräsidiums Stuttgart und der Netze BW die landesweit erste mobile Videobeobachtungsanlage vorgestellt. Sie steht laut Stuttgarter Nachrichten am Weihnachtsmarkt und ergänzt die stationäre Videobeobachtung, die es seit Mai 2022 an acht Standorten rund um den Schlossplatz mit insgesamt 30 Kameras gibt. Die Anlage im Anhänger hat einen bis zu sechs Meter hoch ausfahrbaren Mast mit einer schwenk- und zoomfähigen Kamera sowie vier Übersichtskameras. Die Livebilder gehen in das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums. Finanziert hat den Anhänger die Stadt.

BILD schreibt, Hagel habe die Festnahme direkt mitbekommen. Eine offizielle Bestätigung dafür haben wir nicht gefunden. Ebenso wenig ist belegt, dass die neue Kamera bei der Festnahme eine Rolle spielte. Nach der Polizeimitteilung waren es Sicherheitsleute vor Ort, die den Mann bemerkten. Die Zitate „Terroristen und Gewalttäter sollen wissen: Wir haben sie im Blick“ und der Hinweis auf rund 20.000 Extremisten in Baden-Württemberg stammen laut BILD aus einer Stellungnahme des Innenministeriums zur allgemeinen Sicherheitslage, nicht zu diesem Fall.

Die Innenstadt liegt in einer Waffen- und Messerverbotszone. Die Stadt hat sie Anfang 2023 im Cityring eingeführt. Oberbürgermeister Nopper erklärte, Videobeobachtung und Verbotszone leisteten wirkungsvolle Beiträge zur Verhinderung von Gewalttaten. Der Fall vom Freitag zeigt zumindest, dass die Kette aus Sicherheitsdienst und Polizei schnell griff: Der Mann wurde gestoppt, bevor er den Markt erreichte.

Zur allgemeinen Lage sagte Hagel dem SWR am Mittwoch, die Sicherheitslage bleibe ernst, darauf sei man vorbereitet. Nach Angaben des Innenministeriums lagen zugleich keine Erkenntnisse vor, dass ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg kurz bevorstehe. Für jeden Markt im Land gebe es ein eigenes Sicherheitskonzept mit Pollern, Sperren und sichtbarer Polizeipräsenz. Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun verwies auf veränderte Gefahren durch Einzeltäter, Fahrzeuge als Tatmittel und Messerangriffe.

Hagel kündigte gegenüber dem SWR zudem an, die biometrische Fernidentifikation in Echtzeit einzuführen. Die Polizei solle erkennen können, wenn sich ein bekannter Extremist einer Großveranstaltung oder einem Weihnachtsmarkt nähere. Außerdem sollen Gefährder vor Großveranstaltungen in Präventivgewahrsam genommen werden können. Beides ist politisch umstritten und noch nicht umgesetzt. Mit dem Vorfall vom Freitag hat es nach bisherigem Stand nichts zu tun, denn der Festgenommene wurde von der Polizei nicht als Extremist oder Gefährder beschrieben.

Die Stadt betont, die mobile Anlage sei zeitlich und räumlich begrenzt und datenschutzrechtlich abgestimmt. Es gehe um Beobachtung an definierten Orten, nicht um flächendeckende Überwachung. Perspektivisch könne die Technik auch an Brennpunkten in einzelnen Stadtbezirken eingesetzt werden. Der Gemeinderat hatte im Mai 2026 beschlossen, die stationäre Videobeobachtung am Schlossplatz um ein Jahr fortzusetzen und ab September durch eine mobile Anlage zu ergänzen.

Wie schnell sich eine Darstellung verselbstständigt, zeigt die Weiterverbreitung. Die österreichische Kronen Zeitung übernahm am Nachmittag die BILD-Version und schrieb, der Mann sei mitten durch die Verbotszone „gerannt“, nun werde ermittelt, ob er einen Anschlag plante. Beides findet sich in der Polizeimitteilung nicht. Dort ist weder von Rennen noch von Anschlagsermittlungen die Rede, sondern von einem verwirrt wirkenden Mann, der in eine Klinik gebracht wurde. Die Schwäbische Post dagegen stellte ihre Meldung nach Erscheinen der Polizeimitteilung richtig und vermerkte die Korrektur offen unter dem Text. So sollte es sein.

Bemerkenswert ist auch, was die Polizei bewusst offenlässt. Sie nennt weder Namen noch Herkunft noch Wohnort des Mannes und macht keine Angaben zu seinem Gesundheitszustand jenseits des verwirrten Eindrucks. Das entspricht dem Schutz der Persönlichkeitsrechte, gerade wenn eine psychische Ausnahmesituation im Raum steht. Ob er die Beile tatsächlich kurz zuvor gekauft hat, wie BILD berichtet, und was er damit vorhatte, bleibt offen. Klar ist nur: Der Kauf solcher Werkzeuge ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt, das Mitführen an bestimmten Orten dagegen kann verboten sein. Über diesen Widerspruch zwischen Kaufen und Tragen haben wir bereits berichtet.

Die Sicherheitsbehörden in Baden-Württemberg denken die Gefahrenabwehr nach eigenen Angaben seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz vor zehn Jahren neu. Das Land hat laut SWR ein Staatsschutz- und Anti-Terrorismus-Zentrum eingerichtet, in dem Verfassungsschutz, Staatsschutz und Terrorabwehr besser zusammenarbeiten sollen. Für Besucherinnen und Besucher bedeutet das vor allem sichtbare Präsenz: Poller an den Zufahrten, gemeinsame Streifen von Landespolizei und städtischem Vollzugsdienst sowie private Sicherheitsdienste wie jene, die am Freitag den Mann mit den Beilen bemerkten.

Festzuhalten bleibt der Stand am Freitagabend: Ein 27-Jähriger war mit zwei Beilen in Richtung Weihnachtsmarkt unterwegs, wurde von Sicherheitsdienst und Polizei gestoppt und in eine Fachklinik gebracht. Hinweise auf eine Gewalttat oder einen Anschlag gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Weitere offizielle Angaben lagen bis zum Abend nicht vor.

KOMMENTAR / MEINUNG: Sicherheitsdienst und Polizei haben genau das getan, wofür sie da sind: hinschauen, melden, eingreifen. Dass niemand verletzt wurde, ist das Verdienst aufmerksamer Leute auf der Straße.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer schreibt, es sei unklar, ob ein Anschlag geplant war, obwohl die Polizei keine Hinweise darauf sieht, schürt Angst ohne Beleg. Ein offenbar verwirrter Mann braucht Hilfe, keine Terror-Schlagzeile.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die neue Kamera mag ein Baustein sein, doch an diesem Tag waren es Menschen, die den Unterschied machten. Technik ersetzt keine Streifen und keine wachen Ordner. Darauf sollte die Politik bei aller Begeisterung für Kameras achten.

Augen auf auf dem Weihnachtsmarkt – Verdächtiges sofort der Polizei melden!

Quellen:

Polizeipräsidium Stuttgart / Presseportal, 27.11.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6399536

Landeshauptstadt Stuttgart – mobile Videobeobachtung, 27.11.2026: https://www.stuttgart.de/service/aktuelle-meldungen/2026/november/stuttgart-erweitert-video-beobachtung-um-mobile-anlage-ob-nopper-betont-hohen-stellenwert-der-sicherheit

SWR Aktuell, 25.11.2026: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/hagel-sicherheitslage-auf-weihnachtsmaerkten-ernst-100.html

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