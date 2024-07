Stuttgart: Syrischer Facharbeiter messert 3 Männer mieder!

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (31.07.2024) einen 17 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Menschen im Bereich eines Hinterhofes an der Königstraße schwer verletzt zu haben. Eine fünfköpfige Personengruppe war gegen 18.25 Uhr in der Königstraße auf Höhe Hausnummer 68 unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache mit dem 17-jährigen Tatverdächtigen und zwei weiteren Männern in Streit gerieten. Die drei Angreifer sollen im Zuge der Auseinandersetzung einen 37 Jahre alten Mann mit einem Messer lebensgefährlich und zwei 47- und 24-Jährige leicht verletzt haben. Zwei 52 und 33 Jahre alte Frauen aus der fünfköpfigen Gruppe blieben unverletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen alarmierte Beamte den 17-Jährigen in Tatortnähe fest. Seine beiden Begleiter trafen die Beamten nicht an. Die Ermittlungen zu den Begleitern des 17-Jährigen dauern an. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (31.07.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.