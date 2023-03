Supermassives schwarzes Loch entdeckt, das sich in einer Galaxie 47 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt versteckt

Laut einer Studie, die in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, haben Experten ein supermassehaftes Schwarzes Loch entdeckt, das sich in einer Wolke aus kosmischem Staub versteckt hat.

Die Forscher verwendeten das Very Large Telescope Interferometer (ESO’s VLTI) des European Southern Observatory in Chile, um detaillierte Bilder der Staubwolke aufzunehmen. Sie untersuchten auch Daten aus dem Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array, das sich im Besitz der ESO und des Very Long Baseline Array (VLBA) des National Radio Astronomy Observatory befindet, um ihr Bild zu konstruieren.

Das Forschungsteam verwandelte den VLTI in die Galaxie Messier 77 und fand einen dicken Ring aus kosmischem Staub, der ein supermassevolles schwarzes Loch versteckte.

Messier 77 (M77) ist etwa 47 Millionen Lichtjahre entfernt. Es ist eine der größten Galaxien im Messier-Katalog. Messier 77 wurde 1780 vom französischen Astronomen Pierre Mechain zunächst als Nebel identifiziert. Die Galaxie befindet sich im Sternbild Cetus.

Jahrzehntelang blieb die Lage des Schwarzen Lochs in der Staubwolke ein Rätsel. Um mehr über das Schwarze Loch zu erfahren, verwendeten die Wissenschaftler detaillierte Bilder von VLTI, um die Temperatur an verschiedenen Punkten innerhalb der Wolke zu messen, um eine Karte zu erstellen.

Die Wolke, die das Schwarze Loch umgab, ein aktiver galaktischer Kern (AGN) genannt, fütterte sie und gab intensives Licht ab, das die Sterne in der Galaxie in den Schatten stellen kann.

AGNs sind einige der hellsten und mysteriösesten Objekte im Universum und sie können im Herzen von Galaxien gefunden werden. Experten zufolge könnten die Ergebnisse ihnen helfen, die Geschichte des supermasseigen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße, Schütze A* (Sgr A*), zu bestätigen. (Related: Mysteriöse Funkkreise im Weltraum könnten neu entdeckte Überreste von Black Hole Fusionen sein, so eine Studie.)

Das Schwarze Loch zu finden, ist eine schwierige Aufgabe

Bevor das Gas und der Staub in einem AGN vom Schwarzen Loch aufgefressen werden, dreht sich das Material darauf zu.

Dieser Prozess setzt dann im Prozess riesige Mengen an Energie frei und überstrahlt oft alle Sterne in der Galaxie, ein Phänomen, das von Teleskopen auf der Erde gesehen werden kann.

Aber das Schwarze Loch zu lokalisieren, das kein eigenes Licht ausstrahlt, kann so schwierig sein wie das Lösen eines komplizierten Rätsels. Dazu verwendeten die Wissenschaftler detaillierte Bilder und Analysen von Änderungen der Staubtemperatur.

Das Forschungsteam nutzte die vorliegenden Daten, um ein Bild des Staubes zu erstellen und genau zu bestimmen, wo sich das Schwarze Loch befinden könnte. Die Astronomen denken, dass der Staub mit dem schwarzen Loch im Kern ein jahrzehntealtes Modell unterstützt, das als Unified Model of AGNs bezeichnet wird.

Violeta Gamez Rosas, die leitende Forscherin der Studie, erklärte, dass die wahre Natur der Staubwolken und ihre Rolle sowohl bei der Fütterung des Schwarzen Lochs als auch bei der Bestimmung ihres Aussehens von der Erde aus zentrale Fragen in den letzten drei Jahrzehnten in AGN-Studien waren.

AGNs wurden erstmals in den 1950er Jahren entdeckt. Seitdem haben Astronomen versucht, mehr über sie zu erfahren.

Mit Hilfe des VLTI ist das Forschungsteam, das die Studie durchführt, einen Schritt näher dran zu verstehen, wie AGNs funktionieren und wie sie aus der Nähe aussehen.

Astronomen haben bestätigt, dass es verschiedene Arten von AGN gibt und dass einige heller erscheinen als andere. Das Modell besagt, dass trotz dieser Unterschiede alle AGNs die gleiche Grundstruktur haben: ein supermassevolles schwarzes Loch, das von einem dicken Staubring umgeben ist.

Diese Beobachtungen bestätigen das 30-jährige Einheitliche Modell von AGNs, das besagt, dass jeder Unterschied im Aussehen zwischen AGNs auf den Winkel zurückzuführen ist, in dem das Schwarze Loch und sein dicker Ring von der Erde aus betrachtet werden.

Die Art der gesehenen AGN hängt davon ab, wie viel des Weltraumstaubrings das Schwarze Loch aus der Sicht blockiert. In einigen Fällen kann der Staubring auch ein schwarzes Loch vollständig verbergen.

Experten stolperten zuvor über einige Beweise, um das Unified Model zu unterstützen, einschließlich der Entdeckung von warmem Staub im Zentrum von Messier 77.

Aber es war ungewiss, ob dieser Staub ein schwarzes Loch vollständig verbergen könnte. Dies erklärt auch, warum diese AGN im sichtbaren Licht nicht so hell leuchtet wie andere AGNs.

Gamez Rosas erklärte, dass die Studienergebnisse verwendet werden könnten, um mehr über das Innenleben von AGNs zu erfahren. Darüber hinaus könnten die Daten den Forschern helfen, die Geschichte der Milchstraße herauszufinden, die auch ein supermassevolles schwarzes Loch in der Mitte hat, das in der Vergangenheit aktiv gewesen sein könnte.

Die Wissenschaftler planen nun, das VLTI der ESO zu verwenden, um mehr unterstützende Beweise für das Unified Model of AGNs zu sammeln, indem sie eine größere Stichprobe von Galaxien in Betracht ziehen.

Bruno Lopez, der MATISSE-Hauptforscher am Observatoire de la Côte d’Azur in Nizza, Frankreich, erklärte, dass Messier 77 ein wichtiger Prototyp von AGN ist. Die Galaxie kann auch dazu beitragen, andere Forscher zu motivieren, ihr Beobachtungsprogramm zu erweitern und MATISSE zu optimieren, um eine größere Stichprobe von AGNs anzugehen.

Besuchen Sie Space.news, um weitere Artikel über faszinierende Weltraumentdeckungen zu lesen.

Sehen Sie sich das Video unten an, um ein Video zu sehen, das die Milchstraße von den Observatorien Mauna Kea zeigt.

Dieses Video stammt von Cynthias Pursuit of Truth-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

Supermassives Schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie strahlt einen mysteriösen Strahlungsstoß aus und wird heller.

Wissenschaftler verwenden Computersimulationen, um die Möglichkeit der Hyperraumreise über Schwarze Löcher zu verstehen.

Direkt aus der Science-Fiction? Forscher sagen, dass Außerirdische schwarze Löcher benutzen, um zu reisen.

Zu den Quellen gehören:

DailyMail.co.uk

NASA.gov

Brighteon.com

newstarget.com