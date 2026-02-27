TAXI-DESASTER IN TSCHECHIEN! FAHRGAST WIRD ZUM KILLER – FAHRT ENDET IN BLUTBAD UND VERZWEIFLUNG

Šumperk – Was als ganz gewöhnliche Fahrt begann, verwandelte sich in ein unfassbares Verbrechen. Eine Taxifahrerin nahm einen Mann als Fahrgast auf, nichts deutete auf Gefahr hin. Doch plötzlich griff der Täter vom Rücksitz aus an, verletzte die Frau tödlich und zerrte sie aus ihrem eigenen Wagen. Dann raste er mit dem Taxi davon, als wäre nichts geschehen. Für die dreifache Mutter begann ein verzweifelter Kampf ums Überleben, während der Täter bereits den nächsten Albtraum auslöste.

Die Fahrt hatte an einer Tankstelle begonnen, das Ziel wirkte harmlos, ein kleiner Ort in der Nähe. Doch dort lauerte die Falle. Nach der Attacke ließ der Mann sein Opfer schwer verletzt zurück und flüchtete mit dem Fahrzeug. Die Polizei entdeckte den Wagen später und nahm die Verfolgung auf. Statt anzuhalten, raste der Täter davon, lenkte schließlich gezielt in den Gegenverkehr und verursachte einen schweren Zusammenstoß. Mehrere Menschen wurden verletzt, Ermittler sprechen von einer bewusst herbeigeführten Katastrophe.

Im Verhör zeigte sich der mutmaßliche Täter erschreckend kalt. Selbst erfahrene Kriminalbeamte berichteten von seinem Zynismus und seiner Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer. Die Taxifahrerin kämpfte noch Tage im Krankenhaus, doch am Ende verlor sie diesen Kampf. Zurück bleiben ihre Kinder, Angehörige und eine ganze Region unter Schock. Das Verbrechen hat tiefe Spuren hinterlassen und wirft die Frage auf, wie aus einer scheinbar alltäglichen Begegnung ein solches Grauen entstehen konnte.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!