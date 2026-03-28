+++ TAXI-SCHOCK IN WIEN! „ER HAT MICH EINGESPERRT!“ STUDENTIN ERLEBT ALBTRAUM-FAHRT +++

Wien steht unter Schock! Mitten am helllichten Tag soll sich ein unfassbarer Vorfall abgespielt haben, der selbst hartgesottene Großstadtmenschen erschaudern lässt. Eine junge Studentin berichtet von Minuten voller Angst, Panik und Hilflosigkeit – gefangen in einem Taxi, aus dem sie nicht mehr herauskam. Was als gewöhnliche Fahrt durch die Wiener Straßen begann, entwickelte sich laut ihrer Schilderung zu einem echten Albtraum auf vier Rädern. Kurz vor dem Ziel soll der Fahrer plötzlich die Stimmung kippen lassen, verweigerte die übliche Kartenzahlung und zwang die Frau, mit ihm zu einem Bankomaten zu fahren. Doch sie wollte schnell weiter – und bot eine direkte Überweisung an. Eine Entscheidung, die die Situation eskalieren ließ.

Plötzlich soll der Ton aggressiv geworden sein, beleidigend, einschüchternd. Die Studentin berichtet von heftigen verbalen Attacken, die sie völlig aus der Fassung brachten. Aus Angst griff sie zum Handy und alarmierte die Polizei. Doch was dann geschah, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren: Der Fahrer soll die Türen verriegelt und sie gegen ihren Willen im Wagen festgehalten haben. Trotz bereits erfolgter Zahlung blieb sie gefangen, minutenlang, ohne Chance zu entkommen. Passanten wurden auf die dramatische Szene aufmerksam, versuchten zu helfen, sogar die Taxizentrale wurde eingeschaltet – doch nichts schien den Fahrer zum Einlenken zu bewegen. Die junge Frau schildert verzweifelte Versuche, sich selbst zu befreien, doch jedes Entkommen wurde verhindert. Ein Moment, der sich für sie wie eine Ewigkeit angefühlt haben muss.

Erst mit dem Eintreffen der Polizei endete der Horror. Die Türen öffneten sich, die Studentin konnte endlich das Fahrzeug verlassen. Vor Ort wurde der Vorfall aufgenommen, gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung ermittelt. Für die Betroffene bleibt ein Gefühl der Ohnmacht und Angst zurück. Sie spricht von Panik, von dem Gefühl, ausgeliefert zu sein – mitten im öffentlichen Raum, wo man sich eigentlich sicher fühlen sollte. Ihr Wunsch ist klar: Dieser Vorfall soll kein Einzelfall bleiben, über den geschwiegen wird. Er soll wachrütteln, aufklären und verhindern, dass andere Menschen in eine ähnliche Lage geraten. Ein Taxi, das eigentlich Sicherheit bieten sollte – wurde für sie zur Falle.

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