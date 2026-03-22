TERROR-ALARM IN DEUTSCHLAND! MULLAH-NETZWERKE UND CLAN-MILIEU IM VISIER DER FAHNDER

Berlin – Die Angst vor einem neuen Terror-Szenario wächst! Sicherheitsbehörden schlagen Alarm, denn das iranische Regime soll gezielt nach Helfern in Deutschland suchen. Im Fokus stehen kriminelle Clan-Strukturen, die laut Ermittlern als Handlanger für mögliche Anschläge dienen könnten. Hinter den Kulissen laufen Ermittlungen auf Hochtouren, während die Bedrohungslage für jüdische, israelische und amerikanische Einrichtungen als hoch eingestuft wird. Innenstaatssekretär Christoph de Vries warnt eindringlich vor einer gefährlichen Entwicklung: Terror könnte längst mitten unter uns vorbereitet werden!

Besonders brisant: Laut Behörden nutzen iranische Nachrichtendienste sogenannte Proxys – also Helfer aus dem kriminellen Milieu, die nicht direkt mit dem Regime verbunden erscheinen. Genau hier geraten bekannte Clan-Strukturen ins Visier. Diese sind seit Jahren in schwere Kriminalität verwickelt, von Drogenhandel bis Schutzgelderpressung. Ein erschreckendes Beispiel liefert der Fall eines Mannes, der vom Rotlichtmilieu bis in die Nähe internationaler Terrornetzwerke aufstieg und nach seiner Flucht in den Iran mutmaßlich Anschläge auf jüdische Einrichtungen geplant haben soll. Für Ermittler ist klar: Die Grenzen zwischen organisierter Kriminalität und politisch motiviertem Terror verschwimmen zunehmend.

Die Dimensionen sind gewaltig: Tausende Tatverdächtige mit Clan-Bezug sind den Behörden bekannt, zehntausende Personen werden entsprechenden Strukturen zugerechnet. Gleichzeitig registriert der Verfassungsschutz konkrete Hinweise auf vorbereitete Taten gegen westliche und jüdische Ziele. Auch international häufen sich alarmierende Vorfälle – von Brandanschlägen bis hin zu Attentaten auf Kritiker des iranischen Regimes. Für die Sicherheitsbehörden steht fest: Die Gefahr ist real, die Netzwerke aktiv – und Deutschland könnte stärker im Fokus stehen, als viele bislang ahnen!

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24