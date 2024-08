Terror-Anschlag in Solingen – Messerangriff bei Stadtfest – Drei Tote und mehrere Schwerverletzte

Tatzeit: Freitag, 24. August 2024, 21:37 UhrWährend eines Stadtfests in Solingen attackierte ein bislang unbekannter Mann gegen 21:40 Uhr mehrere Menschen mit einem Messer. Nach derzeitigem Stand wurden durch den Anschlag drei Menschen getötet und acht verletzt, davon fünf schwer.Die Polizei hat umgehend eine Vielzahl an Kräften rund um die Solinger Innenstadt zusammengezogen, darunter auch Spezialeinheiten. Derzeit werden sowohl Opfer als auch Zeugen befragt. Aktuell fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Täter.Über das Hinweisportal der Polizei können Zeugen Hinweise zur Tat oder dem Täter geben und Bild- oder Videomaterial hochladen: https://nrw.hinweisportal.de/Weitere Informationen folgen, sobald sich neue Entwicklungen ergeben.

Updates from Solingen in Germany, 3 dead, 4 gravely hurt by “Arab looking man” at a “diversity festival”.

But remember, you’re far right, racist and deserve to be in jail if you have a negative view against having this imported into our lands. https://t.co/LXoXIn17wx pic.twitter.com/X47cJBLyNN

— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) August 23, 2024