Terroranschläge beginnen 2025 – Es wird nur noch schlimmer werden, also seien Sie vorbereitet

Im Dezember letzten Jahres habe ich einen Artikel mit dem Titel „Offene Grenzen haben 2025 eine Zeitbombe in den USA geschaffen“ veröffentlicht. Ich stellte fest, dass es ein signifikantes Zusammentreffen von Ereignissen gab, das meiner Meinung nach zu einer Explosion von Terroranschlägen führte, gerade als die Konservativen die politische Macht übernahmen. Ich sagte:

„Warum wird 2025 als Beginn eines Angriffs immer wichtiger?

Organisierte kriminelle Banden, die die Grenze als Migranten überqueren.

Ausländische Agenten und Terroristen schlüpfen in die USA und nutzen die Masseneinwanderung als Deckung.

Linke Aktivisten haben sich radikalisiert, um zu glauben, dass sie in ihrer Gewalt rechtschaffen sind.

Establishment-Eliten und verdeckte Agenturen, die Veranstaltungen mit falscher Flagge schaffen.

Der konservative Sweep am Wahltag bedeutet, dass wir all die Unordnungen erben, die Joe Biden und seine Handler geschaffen haben – wirtschaftlich, politisch, sozial und geopolitisch. Es wird auch eine beträchtliche Motivation für die etablierten Eliten geben, Chaos aus der Luft zu schaffen, während die Konservativen die Regierungsmacht haben…

…Ich glaube, dass ein Angriff im Jahr 2025 vor allem deshalb unvermeidbar ist, weil die geopolitischen Buschbrände gerade auf der ganzen Welt entzündet werden. Es gibt auch immer die drohende Gefahr von False-Flag-Events, die von verdeckten Schauspielern entworfen wurden, die versuchen, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, die Schuld auf den falschen Täter zu schieben…“

Wenn die beiden versuchten Attentate auf Donald Trump im Jahr 2024 einige Leute nicht verraten haben, stehen wir am Rande eines gewalttätigen Jahres. Es war nicht schwer vorherzusagen, dass Terrorfälle die Nachrichten dominieren würden, ich hatte nur nicht erwartet, dass dies am ersten Tag des Jahres 2025 passieren würde.

Der Vorfall in New Orleans und der Vorfall in Las Vegas in Trumps Hotel und Casino teilen einige ziemlich seltsame Details. Sowohl Shamsud-Din Jabbar als auch Matthew Livelsberger sind Militärveteranen, beide waren in Fort Bragg (jetzt Fort Liberty genannt) stationiert und beide waren ungefähr zur gleichen Zeit in Afghanistan stationiert. (Beachten Sie, dass der versuchte Trump-Attentäter Ryan Routh bis 2018 auch eine Autostunde von Fort Bragg entfernt lebte. Beide Verdächtigen nutzten auch die Autovermietung Turo, um die für ihre Verbrechen verwendeten Fahrzeuge zu erhalten.

Die Behörden sagen jedoch, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Männer sich kannten, und dass ihre Armee-Einsatzaufzeichnungen nicht zeigen, dass sie zusammenarbeiten.

Jabbars Terroranschlag in New Orleans tötete 15 Menschen und verletzte Dutzende weitere, mit Berichten, dass er durch islamischen Extremismus motiviert war und sein Ziel darin bestand, eine Botschaft über den Krieg in Gaza zu senden. Livelsbergers Botschaft war offenbar das Gegenteil – er erwähnte in Notizen (von denen das FBI sagt, dass sie verifiziert sind), dass er einen „Weckruf“ für Amerikaner wollte, um Donald Trump zu unterstützen, und warnte vor einem Zusammenbruch aufgrund von Sabotage durch die Demokraten.

Ein interessantes Nebendetail: Levelsberger war auch ein Reality-TV-Star in der History Channel-Show Ultimate Soldier Challenge. Und seltsamerweise gibt es Beweise dafür, dass Livelsberger ein großer Befürworter des Ukraine-Krieges war und sogar half, Söldner für die ukrainische Seite zu rekrutieren. Dies ist im Allgemeinen keine Sache, die Konservative unterstützen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Sprengung eines Cybertrucks vor Trumps Hotel in Vegas eine seltsame Möglichkeit ist, Trumps Sache zu unterstützen. Die Ermittler behaupten, der Mann habe sich erschossen, bevor das Fahrzeug explodierte. Ich bin mir nicht sicher, wie die Logistik daran arbeiten würde oder wie die Behörden diese Behauptung so früh in der Untersuchung aufstellen konnten.

Ich denke, es ist wichtig zu beachten, dass der Cybertruck ein selbstfahrendes Fahrzeug ist und dass JEDER Livelsberger hätte töten, seine Leiche hineingelegt und dann das Auto mit Sprengstoff auf den Weg schicken können. Nur eine Theorie, die berücksichtigt werden sollte.

Terroranschläge Und Geschichtenerzählen

Es gibt noch viel mehr zu diesen Geschichten, aber ich denke, wir brauchen Zeit, bis sich die Beweise präsentieren. Ich werde sagen, dass angesichts der aktuellen Beweise insbesondere der Vorfall in Vegas als höchst verdächtig zu lesen ist. Die Art und Weise, wie Regierungsbehörden reagiert haben, scheint eher eine narrative Stausbildung als eine ehrliche Bewertung des Verbrechens zu sein. Sie konstruierten am ersten Tag eine Geschichte um Livelsberger. Die Behörden lassen sogar Reporter am Tag nach dem Bombenanschlag in seinem Haus herumschnüffeln. Es ist unglaublich seltsam.

Vergleichen Sie dies mit der Trans-Schützin Audrey Hale und ihrem Angriff auf die christliche Schule in Nashville im Jahr 2023. Schauen Sie sich an, wie Agenturen versuchten, so viele Informationen wie möglich vor der Öffentlichkeit zu verbergen (der Angriff war politisch und ideologisch motiviert, aber sie nannten ihn nie Terrorismus). Die Regierung verhält sich anders, wenn ein Terroranschlag real ist, als wenn ein Terroranschlag manipuliert ist. Wenn es sich um eine falsche Flagge handelt, versuchen sie, so schnell wie möglich Schlussfolgerungen in das öffentliche Bewusstsein zu ziehen.

Der Vorfall in New Orleans? Es ist schwer zu sagen. Vielleicht sind alle Verbindungen und das Timing ein Zufall. Aber wenn Sie denken, dass die letzten paar Wochen seltsam waren, schlage ich vor, dass Sie sich daran gewöhnen, denn ich vermute, dass diese Art von Ereignissen im Berein zur neuen Normalität werden.

Linke Und Die Affenschlüsselbande

Wie ich im Dezember argumentierte, besteht im Jahr 2025 ein ernstes Risiko einer zivilen Destabilisierung, die durch eine stetige Reihe von Terroranschlägen verursacht wird. Einige von ihnen könnten von legitimen Verdächtigen geplant werden, während andere von verdeckten Interessen erfunden werden könnten, um die öffentliche Angst zu schüren. Ich würde auch ausdrücklich vor linksextremen Gruppen warnen, die zu Weather Underground-ähnlichen Taktiken zurückkehren, um konservative Reformen zu stören.

In Bezug auf scheinbar zufällige Katastrophen, die der linken/globalistischen Sache zugute kommen, bezeichne ich dies oft als das Szenario der „Monkey Wrench Gang“. 1975 veröffentlichte der Autor Edward Abbey ein politisch aufgeladenes Belletristikbuch mit dem Titel „The Monkey Wrench Gang“. Das Buch zeigt eine Gruppe von Umweltextremisten, die die „Verschmutzung“ im Südwesten der USA stoppen, indem sie die Sabotage von Maschinen und Infrastruktur als Mittel nutzen, um die Entwicklung zum Stillstand zu halten.

Die Monkey Wrench Gang, die 1975 veröffentlicht wurde, gilt seit langem als inspirierendes Werk der Fiktion für die politische Linke, aber sie wird auch als eine Art Anleitung für sozialistische Militante behandelt – ein Leitfaden zum Abrisen des Systems. Es zeigt die Zerstörung kleinerer Ziele wie Werbetafeln und Bulldozer, bis hin zur Zerstörung von Brücken, der Entgleisung von Zügen und der versuchten Bombardierung eines Damms. Es ist ähnlich wie die progressive Version von The Turner Diaries, die 1978 veröffentlicht wurde.

Nachdem ich die „feurigen, aber friedlichen“ Aktivitäten von Gruppen wie Antifa und BLM während der Unruhen von 2020 miterlebt habe, fällt es mir nicht schwer zu glauben, dass es derzeit auch ein aktivistisches Element in den USA geben könnte, das bereit ist, sich auf Infrastrukturterrorismus und politische Attentate zu engagieren. Das soll nicht heißen, dass die Linken selbst hoch organisiert sind, aber es gibt Hinweise darauf, dass sie durch die Berechnung von Menschen hinter den Kulissen verwaltet werden.

Mit anderen Worten, elitäre Institutionen können sehr leicht linksextreme Akteure einsetzen, um Terroranschläge durchzuführen, weil Linke nur einen „Anstoß“ brauchen, um diesen Weg zu gehen. Genauso wie viele islamische Fundamentalisten so leicht in Massengewalt zu geraten sind.

Regierungsapathie Ist Eine Form Des Terrorismus

Eine andere Möglichkeit, wie das Establishment zu einer Atmosphäre der Instabilität beiträgt, besteht darin, einfach nichts zu tun und schlechte Dinge geschehen zu lassen. Schauen Sie sich zum Beispiel die Brände in Südkalifornien und den völligen Mangel an Infrastruktur und Ressourcen an, die benötigt werden, um sie zu stoppen. Schauen Sie sich die Gleichgültigkeit der Regierung gegenüber der Vorbereitung an. Vergleichen Sie dies nun mit der berechneten Inkompetenz und Missmanagement während der katastrophalen Brände in Maui im Jahr 2023, und Sie könnten ein Muster sehen…

In Bezug auf ausländische Bedrohungen hat das Problem der offenen Grenzen in den letzten vier Jahren Angriffe durch externe Elemente zu einer nahezu Garantie gemacht. Bidens Apathie an der Grenze war eindeutig strategisch und sollte Bedingungen für interne Streit schaffen.

Wenn die Massendeportationen unter Trump beginnen, seien Sie darauf vorbereitet, dass „zufällige Angriffe“ in die Höhe schnellen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Establishment-Interessen (verschiedene Think-Tanks und globalistische Institutionen) als Reaktion auf Abschiebungen Massengewalt anzetteln werden, um die amerikanische Öffentlichkeit für ihre Unterstützung geschlossener Grenzen bezahlen zu lassen.

Problem, Reaktion, Lösung

Schließlich seien Sie besonders vorsichtig mit Regierungsbürokraten, die so tun, als ob es ihnen wichtig wäre, die Gewalt zu stoppen, während sie sie als Begründung für Einschränkungen und Überwachung amerikanischer Bürger verwenden. Die Gesetze, die wir haben, sind BEREITS mehr als genug, um das Migrantenproblem oder psychotische Aktivisten zu lösen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Rechte zur Privatsphäre, Eigentumsrechte, Rederechte, Selbstverteidigungsrechte oder die Einführung eines Kriegsrechts zu verringern, um eine sichere Grenze und sichere Gemeinschaften zu erreichen.

Es gibt viele Neo-Cons innerhalb unserer Regierung, die versuchen werden, die öffentliche Wut über mangelnde Sicherheit als Katalysator für weitere Patriot Act-ähnliche Verletzungen unserer Rechte zu nutzen.

Jeder, der solche Maßnahmen fordert, sollte sofort als Verdächtiger behandelt werden, einschließlich Donald Trump, wenn es jemals zu diesem Ende kommt. Es gibt Millionen von Patrioten da draußen, die eine Trump-Präsidentschaft als „abwarten“-Szenario betrachten, nicht als Allheilmittel, das alle unsere Wehl behebt.

Mit anderen Worten, Patrioten sehen die Trump-Administration als eine PAUSE für den Bürgerkrieg, der unter Kamala Harris und den Demokraten stattgefunden hätte. Die nächsten vier Jahre könnten nur ein letzter tiefer Atemzug vor dem Sturz sein, wenn Trump seine Versprechen nicht einhalten kann oder wenn Neo-Cons und Neo-Libs das Chaos als Vehikel nutzen dürfen, um unsere Freiheiten zu zerstören.

Machen Sie das Establishment wütend – seien Sie proaktiv

In Bezug auf die unmittelbare Bedrohung durch zunehmende Terrorereignisse ist es nicht etwas, vor dem wir in Angst leben müssen, aber es ist etwas, auf das wir vorbereitet sein müssen. Einfache Planung ändert die Ergebnisse – Warum tragen Sie nicht ein EDC-Kit in Ihrem Auto? Haben Sie zumindest eine Seitenwaffe, zusätzliche Magazine, ein medizinisches Kit mit Tourniquets, blutstoppender Gaze, israelischen Bandagen und Brustdichtungen. Trainieren Sie schließlich für Notfälle und lernen Sie, wie Sie mit Panik in sich selbst und anderen umgehen können.

Um dich herum oder bei dir werden schlimme Dinge passieren. Wenn Sie ruhig bleiben, haben Sie die Chance, die Bedrohung zu beseitigen oder zumindest den Schaden zu mindern.

Das Ziel nationaler Destabilisierungs- und Terrorkampagnen ist es, die Bevölkerung in eine reaktionäre Denkweise zu zwingen (lesen Sie zum besseren Verständnis über die Operation Gladio in Europa). Das Letzte, was das Establishment will, ist, dass die Amerikaner proaktiv sind; sie wollen nicht, dass Sie vorbereitet sind, sie wollen nicht, dass Sie eingreifen, und sie wollen sicherlich nicht, dass Sie sich organisieren. Was sie wollen, ist, dass sich die Öffentlichkeit immer an eine zentrale Behörde wendet und immer darauf wartet, dass andere das Problem beheben. Sie wollen, dass Sie auf die Erlaubnis warten, um zu handeln.

Dies kann nicht der richtige Weg sein, wenn wir mit einer weit verbreiteten Agenda nationaler Sabotage konfrontiert sind. Unser Ziel muss es sein, diese Probleme selbst zu lösen.

