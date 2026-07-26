Terroranschlag beim CSD-Berlin! Wann bemerkt die Politik, wer die wirklichen Feinde im Staat sind! Die Polizei fahndet öffentlich nach Abdul B.

Berlin steht unter Schock! Nach der tödlichen Gewalttat am Rande des Christopher Street Days läuft eine groß angelegte Fahndung nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Menschen von einem Fahrzeug erfasst. Für eine Frau kam jede Hilfe zu spät. Während Ermittler den Tatort absperrten und Spuren sicherten, begann nahezu zeitgleich die öffentliche Suche nach einem Mann, der im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen soll. Die Polizei appelliert eindringlich an die Bevölkerung, den Gesuchten keinesfalls selbst anzusprechen, sondern jede Beobachtung unverzüglich über den Notruf oder die zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden handelt es sich bei dem öffentlich gesuchten Verdächtigen um Abdul B. Er wird als groß und schlank beschrieben, mit schwarzen Haaren sowie einem schwarzen Kapuzenpullover und einer weißen Hose. Die Polizei weist darauf hin, dass der Mann möglicherweise bewaffnet und gefährlich sein könnte. Nach bisherigen Behördenangaben ist der Verdächtige polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Gleichzeitig prüfen die Einsatzkräfte, welche Rolle der Gesuchte im Zusammenhang mit dem sichergestellten Fahrzeug tatsächlich gespielt haben könnte. Das Auto wurde am Tatort schwer beschädigt aufgefunden und kriminaltechnisch untersucht.

Der tödliche Vorfall sorgt weit über Berlin hinaus für Entsetzen und entfacht erneut eine heftige Debatte über innere Sicherheit, den Umgang mit islamistischem Extremismus und die Konsequenzen früherer Straftaten. Während Ermittler mit Hochdruck versuchen, den Aufenthaltsort des Verdächtigen festzustellen und die Hintergründe der Tat vollständig aufzuklären, richten sich viele Fragen an die Politik. Im Mittelpunkt stehen die Aufarbeitung des Falls, mögliche Versäumnisse sowie die Frage, welche Maßnahmen künftig erforderlich sind, um die Bevölkerung besser vor extremistisch motivierter Gewalt zu schützen. Die Polizei bittet weiterhin dringend darum, Hinweise ausschließlich an die Ermittlungsbehörden weiterzugeben und den Gesuchten nicht eigenständig zu verfolgen.

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