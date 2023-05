Terrorverdächtige Ex-Abgeordnete der AfD beschäftigte Wahrsagerin im Bundestag

Die terrorverdächtige ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann hat zeitweise eine Wahrsagerin in ihrem Bundestagsbüro beschäftigt. Das berichtet die aktuelle Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. Die Astrologin zählt ebenfalls zu den Beschuldigten in dem Verfahren gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Beide Frauen sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Aus Bundestagsunterlagen geht hervor, dass die Wahrsagerin in Teilzeit als Sachbearbeiterin angestellt war. Zwischen Juli und Oktober 2021 erhielt sie rund 11.800 Euro Gehalt aus Steuermitteln. Das bestätigte die Astrologin auf Anfrage über ihren Verteidiger.

Dem Reichsbürger-Netzwerk um Heinrich XIII. Prinz Reuß wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz der deutschen Regierung geplant zu haben. Malsack-Winkemann soll laut Bundesanwaltschaft als Justizministerin einer Übergangsregierung nach dem Staatsstreich vorgesehen gewesen sein.

