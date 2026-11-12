Berlin – Es ist ein beispielloses Beispiel für deutsche Trägheit und mangelnde Planung: Seit vielen Jahrzehnten schlägt das politische Herz der Republik an der Spree, doch die Luftflotte der Spitzenpolitiker verharrt noch immer im tiefen Westen. Wer am Hauptstadtflughafen in den Himmel blickt, wird Zeuge einer absurden Routine, die jedes Jahr aufs Neue für Kopfschütteln sorgt. Bevor ein Minister oder der Regierungschef überhaupt an Bord gehen kann, müssen die Maschinen erst einmal quer durch das Land geschickt werden, ohne dass auch nur ein einziger Passagier in den Sesseln sitzt.

Obwohl der ehemalige Regierungssitz Bonn bereits im Jahr 1999 offiziell von Berlin abgelöst wurde, parkt der Großteil der Flugbereitschaft noch heute auf dem militärischen Teil des Flughafens in Köln-Wahn. Das tägliche Geschäft der Besatzungen gleicht einer teuren Luftnummer: Die Piloten heben im Rheinland ab, steuern die Hauptstadt leer an, nehmen dort Kabinettsmitglieder oder den Regierungschef auf und bringen die Jets nach Abschluss der Dienstreise wieder zurück an den Rhein. Aktuelle Recherchen, auf die sich unter anderem Der Spiegel beruft, legen nun offen, dass dieses teure Pendelspiel noch über viele Jahre hinweg zum Alltag gehören wird. Während der eigentliche Umzug der gesamten Flotte ursprünglich bereits für das Jahr 2012 angesetzt war, rückt ein endgültiger Abschluss des Projekts mittlerweile in weite Ferne und könnte sich bis ins Jahr 2038 hinziehen.

Bau-Desaster und Pandemie bremsten den Umzug der Flugbereitschaft aus

Die Gründe für diese extreme Verzögerung reichen tief in die pannenreiche Baugeschichte der Hauptstadtregion zurück. Zunächst bremsten die massiven technischen Probleme am neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER)jeglichen Fortschritt beim Bau des neuen Regierungsflughafens aus. Der Hauptstadt-Airport sorgte bekanntlich über viele Jahre hinweg mit skurrilen Baumängeln für negative Schlagzeilen – darunter zu kurze Rolltreppen, gravierende Defizite beim Brandschutz sowie fehlerhafte Türanlagen. Erst im Jahr 2020 und damit mit satten neun JahrenVerspätung konnte der Flughafenbetrieb überhaupt aufgenommen werden. Als die Arbeiten endlich hätten Fahrt aufnehmen können, sorgte die Corona-Pandemie für die nächste Zwangspause auf den Baustellen.

Während auf dem Rollfeld Stillstand herrschte, wuchsen gleichzeitig die Ansprüche an die Luftflotte der Republik enorm an. Statt der ursprünglich einmal kalkulierten rund zehn Maschinen umfasst die Flotte, die künftig dauerhaft in Berlin stationiert werden soll, inzwischen stolze 18 Luftfahrzeuge. Dieser Zuwachs machte sämtliche alten Raumplanungen hinfällig und zwang die Planer zu einer kompletten Neubewertung der benötigten Flächen und Sicherheitszonen direkt am laufenden Flughafenbetrieb.

Gigantische Baupläne und ein Streit zwischen den Bundesländern

Die Dimensionen des neuen Standorts haben sich durch diese Anpassungen dramatisch vergrößert. Nach Angaben der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wuchs der Flächenbedarf für das Areal von ursprünglich rund 304.000 auf gewaltige 580.000 Quadratmeter an. Auf diesem Gelände soll eine hochmoderne Kleinstadt entstehen: Geplant sind insgesamt 18 Gebäude, darunter ein eigener Kommandostand, Unterkünfte für das Personal,eine Kantine sowie diverse Sportmöglichkeiten für die Soldatinnen und Soldaten. Erschwerend kommt hinzu, dass sämtliche Arbeiten unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und ohne Störung des regulären Passagierverkehrs stattfinden müssen. Zudem muss auch die Wartungssparte der Lufthansa Technik ihren Standort entsprechend nach Berlin verlegen, um die Einsatzbereitschaft der Maschinen vor Ort zu gewährleisten.

Doch neben den technischen und logistischen Hürden blockiert vor allem der klassische Behördenapparat einen zügigen Baufortschritt. Da sich das riesige Areal über verschiedene Verwaltungsbereiche erstreckt, tragen sowohl das Land Berlin als auch das Land Brandenburg jeweils für unterschiedliche Teile der Liegenschaft die Verantwortung.Zwischen beiden Bundesländern herrscht dem Vernehmen nach ein zäher Streit darüber, welche Behörde exakt für welche Teilbereiche zuständig ist. Da aufgrund der erweiterten Flotte inzwischen noch zusätzliche Bauwerke in die Pläne aufgenommen wurden, ist nun sogar eine komplett neue Baugenehmigung erforderlich – ein bürokratischer Kraftakt, der den Zeitplan abermals um Jahre zurückwirft.

Kostenexplosion auf Milliardenhöhe und Hunderte Leerflüge pro Jahr

Für die Steuerzahler entwickelt sich das endlos scheinende Bauvorhaben zu einem immer größeren finanziellen Kraftakt. Die kalkulierten Gesamtkosten für den neuen Regierungsflughafen belaufen sich mittlerweile auf gigantische 2,5 Milliarden Euro. Experten befürchten angesichts der langen Bauzeit und der komplexen Auflagen, dass das Ende der Fahnenstange bei den Ausgaben damit noch nicht zwingend erreicht ist. Während die Bagger auf dem Gelände nur mühsam vorankommen, läuft der teure Pendelverkehr zwischen dem Rheinland und der Spree unvermindert weiter.Auf eine parlamentarische Anfrage der AfD räumte die Bundesregierung ein, dass die Piloten zuletzt rund 800-malinnerhalb eines einzigen Jahres ohne Passagiere zwischen Köln-Wahn und Berlin hin- und hergeflogen sind.

Bis die Maschinen endlich dauerhaft in der Hauptstadt bleiben können, wird noch viel Zeit vergehen. Nach aktuellem Stand der Dinge rechnet die Bundesanstalt damit, dass der vollständige Umzug der Regierungsflieger erst in einem Zeitfenster zwischen den Jahren 2036 und 2038 abgeschlossen sein wird. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz – auf einem Symbolbild aus dem Februar im Alter von 70 Jahren vor einer Reise nach China am Standort Schönefeld zu sehen – sowie seine Nachfolger im Amt werden sich wohl noch lange damit abfinden müssen, dass ihre Dienstwagen auf Tragflächen erst aus dem fernen Westen eingeflogen werden müssen.

Hinter den Kulissen wächst die Kritik an diesen Abläufen stetig, da der ökologische Fußabdruck und die finanzielle Belastung durch die vielen Leerflüge kaum noch vermittelbar erscheinen. Dennoch sehen sich die Verantwortlichen in den Ministerien und Behörden durch die strengen Bauvorschriften und die komplexe Sicherheitsarchitektur gebunden.Solange die neuen Hangars und Abfertigungsgebäude nicht bis ins kleinste Detail abgenommen und gesichert sind,bleibt den Piloten der Flugbereitschaft nichts anderes übrig, als ihre Maschinen weiterhin regelmäßig ohne Fluggäste durch den deutschen Luftraum zu steuern.

Quellenangaben:

Berichterstattung und Recherchen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel zum Zeitplan und den Zuständigkeitskonflikten beim Bau des Regierungsflughafens. Angaben und Flächenberechnungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) zum Standortausbau am Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Offizielle Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion zur Anzahl der jährlichen Leerflüge der Flugbereitschaft.

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