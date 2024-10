Texas Anwaltskanzlei identifiziert 50 der angeblichen Opfer von Sean „Diddy“ Combs, viele von ihnen KINDER!

Die Anwaltskanzlei Buzbee hat eine Bombe auf Sean „Diddy“ Combs abgeworfen, der angeblich mindestens 50 Menschen im Laufe seiner Karriere vergewaltigt hat.

Das in Texas ansässige juristische Outfit vertritt mehr als 50 mutmaßliche Opfer, die sagen, dass Diddy und seine Mitarbeiter sie in irgendeiner Weise sexuell missbraucht haben. Die Ava Law Group hat Buzbee Berichten zufolge gebeten, „als leitender Anwalt zu fungieren, um Ansprüche im Namen von mehr als fünfzig Personen zu verfolgen, die sexuelle Übergriffe und Missbrauch durch Sean ‚Diddy‘ Combs und seine Kohorten erlitten haben“, berichten.

Die meisten Verstöße ereigneten sich, als die über 50-Personen minderjährig waren, sagen Anwälte, was Diddy und seine Mitarbeiter zu Pädophilen machen würde.

„Wie ich schon sagte, wird die nächste Phase der Diddy-Entlarvung darin besein, dass er und seine Elitefreunde Kinder vergewaltigten und mit Sexhandel handelten“, twitterte Liz Crokin (@LizCrokin) über die angeblichen Schrecken, die Diddy und seine Mitarbeiter begangen haben.

Diddy und seine unzuchten Freunde haben viele Leben ruiniert

Tony Buzbee twitterte, dass seine Firma in Zusammenarbeit mit Ava Ansprüche im Namen von mehr als 50 Personen geltend machen wird, „die sexuelle Übergriffe und Missbrauch durch Sean ‚Diddy‘ Combs und seine Kohorten erlitten haben“.

„Diese Gruppe tapferer Individuen umfasst [sic] sowohl Männer als auch Frauen; viele waren minderjährig, als der Missbrauch stattfand. Einige dieser tapferen Personen meldeten die Vorfälle der Polizei, andere nicht.“

Buzbee beschrieb jede einzelne Geschichte weiter als „herzzerreißend und herzzerreißend“. Die Vorfälle ereigneten sich überall, auch in Hotels und Privathäusern sowie bei Diddys berüchtigten „Freak Off“-Partys.

„Die Verstöße gegen diese Gruppe von Individuen sind umwerfend und können nur als Ausschweifung und Verderbtheit beschrieben werden, die von mächtigen Menschen gegen Minderjährige und Schwache erhoben werden“, schrieb Buzbee.

„Ich gehe davon aus, dass die Gruppe, die Wiedergutmachung anstrebt, im Laufe dieses Falles wachsen wird. Ich gehe davon aus, dass viele andere Personen involviert sein werden. Wir erwarten Anfang nächster Woche eine Pressekonferenz, auf der einige dieser Geschichten erzählt werden können, wenn die Nation mehr erfährt und sich mit dem potenziellen Umfang dieses Skandals auseinandersetzt.“

Der allgemeine Konsens ist, dass es viel mehr als nur 50 Opfer von Depraved Diddy und seinen Freunden gibt. Ein Twitter / X-Account deutete darauf hin, dass Tausende von Menschen im Laufe der Jahre von Diddy und seinen Mitarbeitern vergewaltigt wurden.

„Ich möchte wissen: Wer ist sein Handler?“ fragte ein anderer über Diddy. „Wer ist / hat er gearbeitet und dem er geantwortet hat? Zu welchem Ende wurden die Erpressungsaufnahmen verwendet?“

„Ich möchte auf keinen Fall das Leiden der Opfer minimieren. Wir müssen jedoch den BÖSEN Menschen über ihm GERECHTIGKEIT bringen.“

Andere feierten, dass Buzbee wegen des hervorragenden Rufs der Firma, die Arbeit zu erledigen, in dem Fall ist.

„Nun, die Angeklagten haben bereits verloren“, sagte einer darüber, dass dies eine Reihe von Fällen sein sollte, in denen Buzbee und seine Kollegen gewinnen sollten. „Hoffentlich wird dies im Fernsehen übertragen, denn Buzbee ist großartig zu sehen.“

„Tony Buzbee ist der Anwalt, den man im Fernsehen sieht, der total in den Hintern tritt“, schrieb ein anderer. „Er war großartig, als Ken Paxtons Amtsenthebung abgewiesen wurde. Sehr cool!“

Andere spekulierten, dass Diddys Mitarbeiter, die noch nicht in den Nachrichten sind, wahrscheinlich so viele Leute wie möglich bezahlen, um sich aus all dem herauszuhalten, zumindest öffentlich.

„Die Prominenten werden anfangen, die Leute leise zu bezahlen“, schlug einer über das, was als nächstes für die Unterhaltungsindustrie kommt, vor. „Und sie werden das Schweigegeld wie Epstein-Opfer nehmen.“

