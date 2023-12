Texas-Klage gegen Pfizer-Betrug ein Game-Changer für die Enthüllung der COVID-“Pandemie” als kriminelle Verschwörung

Generalstaatsanwalt Ken Paxton aus Texas gibt den Ton für den möglichen endgültigen Sturz von Pfizer, einem der bösesten Pharmaunternehmen der Welt, an.

Wie Sie vielleicht gehört haben, hat Paxton kürzlich eine Klage gegen Pfizer eingereicht, weil er die Öffentlichkeit mit seinen mRNA-Wuhan-Coronavirus-Impfstoffen (COVID-19) “betrogen” “betrogen hat, die bereits Millionen verletzt und getötet haben.

Pfizer hat von Anfang an falsche Behauptungen gemacht, behauptet die Klage, und Paxton will, dass der Drogenriese für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezahlt.

Der oberste Staatsanwalt von Texas behauptet auch, dass Pfizer einen Internet-Zensurkrieg geführt hat, um zu versuchen, Menschen zum Schweigen zu bringen, die die Sicherheits- und Wirksamkeitsansprüche der COVID-Injektionen des Unternehmens in Frage stellen.

In Texas ist Pfizer nach dem Texas Deceptive Trade Activities Act schuldig, seine COVID-Impfungen auf der Grundlage von Lügen betrügerisch vermarktet zu haben. Es gibt keine Beweise, und viel im Gegenteil, um zu zeigen, dass die COVID-Impfungen von Pfizer nicht “95 Prozent Wirksamkeit” haben, wie allgemein behauptet.

“Während die 95%ige Zahl von Pfizer seine Impfstoffe hochwirksam erscheinen ließ, war die Wahrheit ganz anders”, erklärt ein Bericht zu dieser Angelegenheit. “Als es anfing, diese Behauptungen zu machen, besaß Pfizer im Durchschnitt nur zwei Monate klinische Studiendaten, aus denen geimpfte und ungeimpfte Personen verglichen werden können.”

“Von 17.000 Placebo-Empfängern haben in diesem Zeitraum von zwei Monaten nur 162 COVID-19 erworben. Basierend auf diesen Zahlen hatte der Impfstatus einen vernachlässigbaren Einfluss darauf, ob ein Studienteilnehmer an COVID-19 erkrankte.

(Verwandte: Wussten Sie, dass Pfizer nie eine einzige gültige Arzneimittelstudie für seine COVID-Injektionen durchgeführt hat?)

Pfizers COVID-Impfstoffe 0,85% wirksam am besten

Was Paxtons Fall gegen Pfizer bahnbrechend macht, ist der Präzedenzfall, den es für den gesamten Rest des Landes schaffen soll, um die gleiche Art von Beschwerde einzureichen. Pfizer hat die Welt belogen und Millionen sind infolgedessen gestorben oder verletzt worden.

Die Art und Weise, wie Pfizer seine “klinischen Studien” durchführte, wenn man sie überhaupt so nennen kann, war so zwielichtig und trügerisch, dass das Unternehmen, ehrlich gesagt, wahrscheinlich vollständig geschlossen werden sollte. Dies kann möglicherweise passieren, wenn genügend Unternehmen den Drogenriesen verklagen und ihn möglicherweise effektiv in Konkurs bringen.

Die wahre Wirksamkeitsrate für die COVID-Imbs von Pfizer beträgt nicht 95 Prozent, sondern 0,85 Prozent. Dies ist im Grunde eine Null-Prozent-Wirksamkeit, was das Gegenteil von Pfizers fast 100-Prozent-Wirksamkeitsansprüchen ist.

Weil Pfizer gelogen hat, sind Menschen gestorben. Und weil die USA Die Food and Drug Administration (FDA) war mitschuldig, auch sie ist zum großen Teil für das völkermörderische Ergebnis der Freisetzung von Jab des Unternehmens durch die Operation Warp Speed verantwortlich.

“… Anfang 2021 erweckte Pfizer absichtlich den falschen Eindruck, dass sein Impfstoff einen dauerhaften und nachhaltigen Schutz hatte, und ging so weit, der konsumierenden Öffentlichkeit hochrelevante Daten und Informationen vorzuhalten, die zeigen, dass die Wirksamkeit schnell nachlufte”, heißt es in der ursprünglichen Petition des Klägers in dem Fall, der offiziell als State of Texas gegen bekannt ist. Pfizer.

Darüber hinaus warnte die FDA Pfizer damals, dass es zusätzliche Informationen darüber “benotzte”, ob der Jab vor der “Übertragung” von COVID schützt oder nicht. Anstatt sich daran zu halten, zeigt die Klage, beteiligte sich Pfizer an einer Angstmacherkampagne, die die öffentlichen Ängste vor der sogenannten “Pandemie” ausnutzte.

Schließlich hat Pfizer wieder gelogen, als es falsche und unbegründete Behauptungen über seine “Booster”-Aufnahmen für die vielen “Varianten” machte, die erfunden wurden, um die Jab-Arrei so lange wie möglich am Laufen zu halten.

“Paxton fordert, dass Pfizer keine zukünftigen Versprechungen in Bezug auf die Wirksamkeit seines Covid-Impfstoffs macht”, erklärt En-Volve.com. “Der republikanische Staatsanwalt will auch, dass Pfizer von der Partnerschaft mit Social-Media-Plattformen ausgeschlossen wird, um die offene Debatte über den Impfstoff zu verhindern.”

Wenn alles gesagt und getan ist, wie viele “vollständig geimpfte” für COVID werden es in den nächsten Jahren noch geben? Erfahren Sie mehr unter Genocide.news.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

En-Volve.com

NaturalNews.com

newstarget.com