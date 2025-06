Texas schreibt Warnhinweise für Lebensmittel mit Zusatzstoffen vor, die im Ausland verboten sind

in

Texas schreibt ab 2027 Warnhinweise auf Lebensmitteln mit im Ausland verbotenen Zusatzstoffen vor, um die Verbraucher über potenzielle Gesundheitsrisiken zu informieren.

Das MAHA-Gesetz, unterstützt von State Senator. Lois Kolkhorst zielt darauf ab, die US-Lebensmittelsicherheitsstandards an strengere internationale Vorschriften anzupassen.

Zu den gezielten Zusatzstoffen gehören Red 40, Titandioxid und Kaliumbromat, die mit Hyperaktivität, DNA-Schädigung und Krebsrisiken in Verbindung gebracht werden.

Gruppen der Lebensmittelindustrie lehnen das Gesetz ab und behaupten, es würde die Verbraucher verwirren und die Kosten erhöhen, während Befürworter es als Transparenzgewinn befürfen.

Das Gesetz erweitert auch die schulische P.E.- und Ernährungsschulung, mit potenziellen landesweiten Auswirkungen, da Unternehmen Produkte neu formulieren können, um Warnhinweise in Texas zu vermeiden.

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat ein bahnbrechendes Gesetz unterzeichnet, das Warnhinweise für Lebensmittel mit 44 umstrittenen Zusatzstoffen vorschreibt, die bereits in Australien, Kanada, der Europäischen Union oder im Vereinigten Königreich verboten oder eingeschränkt sind. Ab 2027 müssen Produkte mit Inhaltsstoffen wie Kaliumbromat, Titandioxid und künstlichen Farbstoffen klare Warnhinweise enthalten, die besagen, dass sie Substanzen enthalten, die von ausländischen Regulierungsbehörden „nicht für den menschlichen Verzehr empfohlen“ werden.

Der Texas Make America Healthy Again (MAHA) Act, der den Bemühungen von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. des Bundes nachempfunden ist, markiert einen großen Sieg für Befürworter von Lebensmitteltransparenz, aber Kritiker warnen vor regulatorischen Schlupflöchern und Rückschlägen in der Industrie.

Ein Gewinn für informierte Verbraucher

Das neue Gesetz, angeführt von der republikanischen Staatssenatorin Lois Kolkhorst zielt darauf ab, die Lücke zwischen den US-Lebensmittelsicherheitsstandards und strengeren internationalen Vorschriften zu schließen. „Verbraucher sind informiert und können bessere Entscheidungen für ihre Familien treffen“, erklärte Kolkhorst auf der Social-Media-Plattform X. Die Warnhinweise müssen an einer „prominenten und einigermaßen sichtbaren“ Stelle auf der Verpackung erscheinen, um sicherzustellen, dass Käufer Produkte mit fragwürdigen Zusatzstoffen leicht erkennen können.

Zu den Zielsubstanzen gehören synthetische Farbstoffe wie Rot 40 und Gelb 5, die mit Hyperaktivität bei Kindern in Verbindung gebracht werden, und Kaliumbromat, ein Brotzusatz, der als potenzielles Karzinogen eingestuft wird. Titandioxid, ein Aufhellungsmittel, das in Süßigkeiten und Backwaren enthalten ist, wurde 2022 in der EU wegen DNA-Schäden verboten.

„Dies stellt einen großen Gewinn für die Verbraucher von Texas und die Verbraucher insgesamt dar“, sagte Brian Ronholm, Direktor für Lebensmittelpolitik bei Consumer Reports. „Es ist ein Spiegelbild von Staaten, die nicht auf das Handeln der Bundesregierung warten wollen.“

Es überrascht nicht, dass Big Food sich wettert. Die Consumer Brands Association, die Giganten wie General Mills und PepsiCo vertritt, forderte Abbott auf, ein Veto gegen den Gesetzentwurf einzulegen, bezeichnete die Warnungen als „ungenau“ und behauptete, sie würden „die Verwirrung der Verbraucher und höhere Kosten verursachen“. John Hewitt, der leitende Vizepräsident für staatliche Angelegenheiten der Gruppe, argumentierte, dass das Gesetz „rechtliche Risiken für Marken“ scheire.

Ein weiteres Problem sind Schlupflöcher, die verwendet werden könnten, um bestimmte Zutaten auszunehmen. Zum Beispiel kann Azodicarbonamid (ADA), ein Mehlbleichmittel, weiterhin unter bestimmten Bundesbedingungen verwendet werden, die es Herstellern möglicherweise ermöglichen könnten, die Kennzeichnungsanforderungen zu umgehen. „Die Gesetzgebung enthält regulatorische Schlupflöcher, die verhindern könnten, dass bestimmte Inhaltsstoffe überhaupt gekennzeichnet werden“, sagte Melanie Benesh von der Umweltarbeitsgruppe.

Ein breiterer Vorstoß für eine Gesundheitsreform

Neben der Lebensmittelkennzeichnung schreibt der Texas MAHA Act einen erweiterten Sportunterricht in Schulen vor und verlangt von medizinischen Fachkräften, eine Ernährungsschulung zu absolvieren. Ein neu gebildeter Texas Nutrition Advisory Committee, frei von Einfluss der Industrie, wird die Entwicklung von Lehrplänen für Gesundheitserziehung überwachen.

Die Auswirkungen des Gesetzes könnten landesweit auf die Wellen gehen. Da Texas der zweitgrößte Verbrauchermarkt in den USA ist, können Lebensmittelunternehmen Produkte neu formulieren, anstatt von Warnetiketten zurückzustoßen, ähnlich wie nach Kaliforniens Proposition 65. Experten warnen jedoch davor, dass der Austausch verbotener Chemikalien gegen ungetestete Alternativen nicht immer sicherer ist.

Es mag unvollkommen sein, aber das texanische Gesetz über Warnhinweise ist ein entscheidender Schritt, um den laxen Ansatz der FDA bei Lebensmittelzusatzstoffen in Frage zu stellen. Durch die Anpassung an die globalen Sicherheitsstandards zwingt der Staat Big Food, entweder seine Produkte zu bereinigen oder seine Risiken offen zuzugeben.

