“The Great Grift”: Neue AP-Untersuchung zeigt ein atemberaubendes Ausmaß des COVID-Betrugs!

Der Betrug, der die “Pandemie” des Wuhan-Coronavirus (Covid-19) untermauerte, ist so tief, dass selbst die Associated Press (AP) jetzt zugibt, dass das Ganze eine große Sache gegen das amerikanische Volk und die Welt war.

Tatsächlich betitelte die AP ihre neue Untersuchung zum Covid-Betrug “The Great Grift” und hob hervor, wie die Federal Reserve Billionen von Dollar an “Stimulus”-Ausgaben in die Kassen von Scheinunternehmen und Organisationen geleitet hat, die mit der Bekämpfung der “Pandemie” beauftragt sind.

Alles in allem wurden etwa 4,2 Billionen Dollar an “Nothilfe” ausgezahlt, ein Betrag, der so groß ist, dass er bei inflationsbereinigtem Zustand noch teurer wird als der berüchtigte “New Deal” des verstorbenen Franklin Delano Roosevelt (FDR).

“Betrüger verwendeten die Sozialversicherungsnummern von Toten und Bundesgefangenen, um Arbeitslosenschecks zu erhalten”, enthüllt die AP über einen solchen Betrug, der sich während Covid wie ein Lauffeuer ausbreitete.

“Cheaters sammelten diese Vorteile in mehreren Staaten. Und Bundeskreditantragsteller wurden nicht mit einer Datenbank des Finanzministeriums abgeglichen, die rote Fahnen über skizzenhafte Kreditnehmer ausgelöst hätte. All dies führte zum größten Betrug in der Geschichte der USA, wobei Diebe Milliarden von Dollar an COVID-19-Hilfshilfen des Bundes plünderten, um die schlimmste Pandemie seit einem Jahrhundert zu bekämpfen und eine Wirtschaft im freien Fall zu stabilisieren.

(Related: Mehrere Gesetzgeber aus Oregon forderten eine Untersuchung der Grand Jury zum Betrug bei der Covid-Datenerhebung im Beaver State.)

Wie üblich wurden die Reichen reicher und die Armen während Covid ärmer

Wir wissen, dass Covid in der Tat nicht “die schlimmste Pandemie seit einem Jahrhundert” war, aber dies ist die AP, über die wir sprechen – die von Unternehmen kontrollierte Medienquelle wird immer das Gesicht retten. Trotzdem gibt die AP zu, dass Covid nicht das ist, was es zu sein schien.

Mindestens 280 Milliarden Dollar wurden während des Großen Grift von Betrügern gestohlen, während weitere 123 Milliarden Dollar entweder falsch verschwendet oder verschwendet wurden. Konservative Schätzungen deuten darauf hin, dass mehr als 400 Milliarden Dollar von den Gaunern in Washington, D.C. verschwendet oder missbräuchlich ausgegeben wurden, während die Amerikaner in ihren Häusern feststeckten und ihre Geschäfte verloren.

Die AP-Analyse schätzt weiter, dass 1 von 10 Dollar, die von der Regierung während Covid ausgegeben wurden, gestohlen oder verschwendet wurden. Der einzige Teil, der tatsächlich wie beabsichtigt funktionierte, waren die Stimulus-Schecks, die an Einzelpersonen gesendet wurden, die laut Plan zu 99 Prozent gingen.

Es waren die großen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und sogar Mega-Kirchen, die sich für riesige Barreparationen angemeldet haben, wenn man so will, die das Geld tatsächlich nicht brauchten. Staatliche und lokale Regierungen haben auch ihren Anteil abgeschöpft.

“In der Eil wurden Leitplanken zum Schutz des Bundesgeldes fallen gelassen”, sagt der AP-Bericht über die Kreditprogramme, die während Covid angeboten wurden.

“Anfällige Kreditnehmer durften “selbst zertifizieren”, dass ihre Kreditanträge wahr waren. Das CARES-Gesetz verbot der SBA auch, sich Steuererklärungsprotokolle anzusehen, die zwielichtige oder unverdiente Antragsteller hätten aussortieren können, eine Entscheidung, die schließlich Ende 2020 rückgängig gemacht wurde.

Das Arbeitslosengeldprogramm war nicht viel besser – es war in der Tat so schlimm, dass sogar Regierungsbeamte zugaben, dass es “eine Art endloser Topf Geld war, auf den jeder zugreifen konnte”. Der amtierende Direktor für COVID-19-Betrugsbekämpfung im Justizministerium (DOJ) gab auch “eine beispiellose Menge an Betrug” zu.

“Wenn Sie das Bankfenster öffnen und sagen, geben Sie mir Ihre Bewerbung und versprechen Sie mir einfach, dass Sie wirklich sind, wer Sie sagen, dass Sie sind, ziehen Sie viele Betrüger an und das ist hier passiert”, beschwerte sich DOJ-Generalinspektor Michael Horowitz.

Der größte Betrüger von allen ist natürlich die private Federal Reserve und ihre endlose Gelddruckerei, die während Covid wirklich zugenommen hat, um die Wall Street auf Kosten hart arbeitender Amerikaner zu stützen. Als Ergebnis all dieser Gelddrucke ist die Inflation jetzt durch die Decke.

Die Covid-Kriminellen werden mit ihren Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht davonkommen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Plague.info.

