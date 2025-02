Thomas Gottschalk teilt Seitenhiebe gegen Markus Lanz bei Preisverleihung aus!

Thomas Gottschalk hat bei einer Preisverleihung in München, bei der er Laudator für Günther Jauch war, einige humorvolle Seitenhiebe ausgeteilt, darunter auch gegen Markus Lanz. Gottschalk spielte darauf an, dass Lanz die Moderation von „Wetten, dass..?“ von ihm übernommen hatte, diese jedoch nur kurzzeitig erfolgreich war. Die Show wurde nach zwei Jahren unter Lanz‘ Leitung aufgrund sinkender Quoten eingestellt. Gottschalk kommentierte dies mit dem Satz, er habe bewusst darauf verzichtet, sich an diesem Abend von Lanz vertreten zu lassen, da das „schon einmal schief gegangen sei“. Zudem machte Gottschalk Witze über den CSU-Politiker Markus Söder.