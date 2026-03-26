+++ TOD AM BAHNÜBERGANG! ZUG ERFASST RADFAHRER – DRAMA IN DREIEICH! +++

Ein schrecklicher Unfall erschüttert die hessische Stadt Dreieich-Götzenhain und lässt Anwohner fassungslos zurück. Am frühen Abend kam es an einem Bahnübergang zu einer tragischen Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem herannahenden Zug. Augenzeugen berichten von einem lauten Aufprall und chaotischen Szenen, als sofort Rettungskräfte alarmiert wurden. Trotz schneller Hilfe vor Ort kämpften die Einsatzkräfte verzweifelt um das Leben des schwer verletzten Mannes – doch jede Hilfe kam zu spät. Noch an der Unfallstelle erlag er seinen schweren Verletzungen.

Der Bereich rund um die Bahnstrecke wurde umgehend großflächig abgesperrt, während Polizei, Feuerwehr und Notärzte im Einsatz waren. In dem betroffenen Regionalzug befanden sich zahlreiche Reisende, die nach dem dramatischen Vorfall evakuiert werden mussten. Für die Passagiere ein Schockmoment – viele standen unter dem Eindruck des Geschehens, blieben aber körperlich unverletzt. Die Strecke war für längere Zeit gesperrt, während die Einsatzkräfte Spuren sicherten und den Ablauf rekonstruierten.

Noch ist unklar, wie es zu dem folgenschweren Unglück kommen konnte. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, um die genauen Umstände zu klären. Klar ist jedoch schon jetzt: Bahnübergänge bergen enorme Gefahren. Die Bundespolizei warnt eindringlich vor Unachtsamkeit und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich besonders vorsichtig und aufmerksam im Bereich von Gleisanlagen zu verhalten. Ein Moment der Unachtsamkeit – und er kann tödlich enden.

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