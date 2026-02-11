TOD AN DEN GLEISEN! FRAU ÜBERROLLT – LEBENSGEFÄHRTE KÄMPFT UMS ÜBERLEBEN

Heilbad Heiligenstadt steht unter Schock. Am frühen Morgen wird in einer ruhigen Straße ein schwer verletzter Mann entdeckt, wenig später folgt die grausige Gewissheit: Seine Lebensgefährtin liegt leblos an einer Bahnstrecke in der Nähe. Sie wurde von einem Zug erfasst. Während Rettungskräfte um das Leben des Mannes kämpfen und ihn in eine Klinik bringen, breitet sich in der Stadt Entsetzen aus. Was geschah in den Stunden zuvor? War es ein tragischer Unfall, ein verzweifelter Schritt – oder steckt ein Verbrechen dahinter?

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann mit schweren Verletzungen im Bereich einer Wohnstraße gefunden. Zunächst schwebte er in Lebensgefahr, inzwischen soll sein Zustand stabil sein. Fast zeitgleich verdichteten sich Hinweise, dass auch seine Partnerin in Gefahr sein könnte. Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab – und machten an einer nahegelegenen Bahnstrecke die schreckliche Entdeckung. Die Frau war tot. Die Gleise liegen nur wenige hundert Meter von dem Ort entfernt, an dem der Mann aufgefunden wurde. Die Nähe der Fundorte wirft weitere Fragen auf und lässt die Ermittler nicht zur Ruhe kommen.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt eingeleitet, um zu klären, wie es zu den schweren Verletzungen des Mannes kam. Im Fall der Frau wird die genaue Todesursache untersucht. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Noch ist unklar, ob beide Fälle unmittelbar zusammenhängen oder ob sich die Ereignisse in dramatischer Weise überschnitten. Die Behörden bitten mögliche Zeugen, sich zu melden.

Wenn Sie selbst unter Depressionen leiden oder an Suizid denken, holen Sie sich bitte Hilfe. Die Telefonseelsorge ist kostenfrei und rund um die Uhr erreichbar unter null acht null null eins eins eins null eins eins eins oder null acht null null eins eins eins null zwei zwei zwei. Dort finden Betroffene anonym und vertraulich Unterstützung.

