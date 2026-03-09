TODES-DRAMA AUF DER LANDSTRASSE! 530-PS-BMW ZERFETZT SICH AN HAUSWAND – JUNGER FAHRER HAT KEINE CHANCE

Ennepetal bei Wuppertal – Es ist eine dunkle Nacht auf einer Landstraße in Nordrhein-Westfalen, doch plötzlich zerreißt ein gewaltiger Crash die Stille. Wenige Kilometer vor Wuppertal verliert ein junger Autofahrer die Kontrolle über seinen Sportwagen. Sekunden später endet die Fahrt in einer Katastrophe. Der Wagen kracht mit brutaler Wucht gegen eine Hauswand. Für den Fahrer aus Sprockhövel kommt jede Hilfe zu spät. Der junge Mann stirbt noch in seinem völlig zerstörten Auto – bevor Feuerwehr und Rettungsdienst überhaupt eintreffen können.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer allein unterwegs, als er auf der Strückerberger Straße in Richtung Schwelm fuhr. In einer leichten Rechtskurve geriet der leistungsstarke BMW-Sportwagen plötzlich ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, schoss nach links und prallte seitlich gegen eine Hauswand. Bilder von der Unfallstelle zeigen ein erschütterndes Bild: Der Wagen ist auf der Fahrerseite nahezu komplett zertrümmert. Der BMW M-Sportwagen mit seiner gewaltigen Motorleistung wurde bei dem Aufprall regelrecht auseinandergerissen.

Unmittelbar nach der Kollision schlug das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs Alarm. Das sogenannte eCall-System meldete den Crash automatisch bei der Feuerwehr in Ennepetal. Doch ein Sprechkontakt mit dem Fahrer kam nicht zustande. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den jungen Mann mit schwersten Verletzungen im Wrack seines Autos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Kurz darauf trafen Angehörige an der Unfallstelle ein und wurden von Feuerwehr, Polizei und einem Notfallseelsorgeteam betreut. Die Polizei ließ ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam anrücken, um die genaue Ursache des Dramas zu klären. Ob überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle spielte, wird derzeit untersucht. Die Landstraße blieb während der Ermittlungen vollständig gesperrt.

