TODES-DRAMA IN FRANKREICH! JUNGE AM FLUSSUFER TOT ENTDECKT – NASSES HANDTUCH UM DEN HALS, JETZT ERMITTELT DIE POLIZEI GEGEN EINEN JUGENDLICHEN!

Schock in der Bretagne! In der französischen Stadt Rennes ist ein zwölfjähriger Junge unter grausamen Umständen ums Leben gekommen. Spaziergänger und Einsatzkräfte standen unter Schock, nachdem die Leiche des Kindes am Ufer des Flusses Vilaine entdeckt worden war. Besonders erschütternd: Um den Hals des Jungen soll ein nasses Handtuch fest gewickelt gewesen sein. Sofort rückten Polizei, Spurensicherung und Rettungskräfte an. Trotz aller Versuche konnte das Kind nicht mehr gerettet werden. Frankreich blickt fassungslos auf einen Fall, der immer mehr Fragen aufwirft – und inzwischen die Mordkommission beschäftigt.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Junge zuvor gemeinsam mit anderen Jugendlichen unterwegs gewesen sein. Laut französischen Medien hatten mehrere Jugendliche einen Fischer in der Gegend noch nach Ködern gefragt, bevor sich das Drama abgespielt haben soll. Kurz darauf hörte der Mann plötzlich Kinderschreie und alarmierte die Polizei. Wenig später begann ein Großeinsatz rund um den Fluss und nahegelegene Wohnanlagen. Beamte sicherten Spuren, sperrten Bereiche ab und befragten Anwohner. Die Mutter des Jungen erklärte den Ermittlern, ihr Sohn sei zum Angeln gegangen. Was danach geschah, bleibt bislang rätselhaft. Doch die Ermittler schließen ein Gewaltverbrechen offenbar nicht aus.

Besonders brisant: Unter Mordverdacht steht nach Medienberichten ein Jugendlicher, der noch keine fünfzehn Jahre alt sein soll. Die Nachricht hat die Bewohner des Viertels tief erschüttert. Viele können kaum glauben, dass sich ein solches Verbrechen in ihrer ruhigen Gegend abgespielt haben könnte. Anwohner sprechen von einem „echten Schock“, während die Polizei mit Hochdruck versucht, die letzten Stunden des Jungen zu rekonstruieren. Frankreich diskutiert nun erneut über Jugendgewalt, soziale Spannungen und die Frage, wie es zu einer solchen Tragödie kommen konnte. Während die Ermittlungen weiterlaufen, bleibt vor allem eines zurück: tiefe Trauer über den Tod eines Kindes, dessen Leben viel zu früh endete.

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