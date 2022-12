Todesfall nach polizeilichem Einsatz in Hattersheim!

Nach einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften ist am Mittwochabend, 14. Dezember, aus bislang ungeklärten Gründen ein 28-jähriger Mann aus Hattersheim am Main verstorben. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat ein Verfahren gegen vier Polizeibeamte wegen des Verdachts der fährlässigen Tötung (§ 222 Strafgesetzbuch) eingeleitet.

Dem vorausgegangen war ein medizinischer Notfall in einem Hattersheimer Restaurant, bei dem ein Gast augenscheinlich kollabierte. Nach Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte soll sich der Mann, ein 28-Jähriger aus Hattersheim, ihnen gegenüber aggressiv verhalten haben, weshalb die Polizei zur Unterstützung hinzugerufen wurde. Eine Funkstreife der Polizeistation Hofheim war wenig später vor Ort und musste ebenfalls weitere Unterstützung anfordern. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es im Rahmen der Identitätsfeststellung des Mannes zu Widerstandshandlungen gegen die Streifenbeamten. In der Folge setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der 28-Jährige verlor das Bewusstsein und musste durch die noch vor Ort befindliche Rettungswagenbesatzung reanimiert werden. Die eingesetzten Polizeibeamten unterstützen hierbei und forderten einen Notarzt an. Der 28-Jährige wurde umgehend mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er noch am Abend verstarb. Ein eingesetzter Polizeibeamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt.

Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und den Todesumständen dauern an, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilt werden können. Presseauskünfte zum Ermittlungsverfahren sind grundsätzlich der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vorbehalten.