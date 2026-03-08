TODESFALLE ALPEN! FRÜHLINGS-SONNE LOCKT WANDERER – DREI MENSCHEN STERBEN BEI HORROR-STÜRZEN

Schliersee – Unten im Tal scheint die Sonne, die Temperaturen steigen, der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite. Doch hoch oben in den Bergen lauert noch immer der Winter – und der kann tödlich sein! Am Wochenende endeten mehrere Wanderungen in den Alpen in einer Katastrophe. Innerhalb kurzer Zeit verloren drei Menschen bei schweren Abstürzen ihr Leben. Besonders tragisch: Eine Wanderin aus München rutschte am Bodenschneid oberhalb des Schliersees auf hart gefrorenem Altschnee aus und stürzte viele Meter in die Tiefe.

Die Frau war gerade beim Abstieg auf der schattigen Nordseite des Berges unterwegs, als sie auf einer eisigen Schneefläche den Halt verlor. In Sekunden verwandelte sich die idyllische Bergtour in einen Albtraum. Sie rutschte unkontrolliert über den steilen Hang und stürzte tief ins Gelände. Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle und versuchten alles, um ihr Leben zu retten. Kurz darauf trafen Bergwacht und der Rettungshubschrauber ein. Doch trotz verzweifelter Wiederbelebungsversuche konnten die Retter nichts mehr tun – die Münchnerin starb noch am Unfallort. Während des dramatischen Einsatzes rutschten sogar weitere Wanderer auf dem harten Schnee aus, Einsatzkräfte mussten sie sichern, um weitere Unglücke zu verhindern.

Die Polizei und die Bergwacht schlagen jetzt Alarm: Die scheinbar frühlingshaften Bedingungen im Tal täuschen über die gefährliche Realität im Gebirge hinweg. In schattigen Bereichen liegen vielerorts noch eisige Schneefelder, die selbst erfahrene Bergsteiger überraschen können. Und die Tragödien dieses Wochenendes zeigen, wie schnell ein Ausflug in den Bergen tödlich enden kann. Auch an anderen Orten kam es zu schweren Unglücken: Ein Mann stürzte beim Abstieg in steiles Gelände und verlor sein Leben, ein Skitourengeher kam bei einer Abfahrt in den Alpen ums Leben. Drei Todesfälle binnen kurzer Zeit – während die Wandersaison gerade erst beginnt. Experten warnen eindringlich: Wer jetzt in die Berge geht, muss noch immer mit winterlichen Bedingungen rechnen. Die trügerische Frühlingssonne kann zur tödlichen Falle werden.

