Todestrama in Schwangau: Frauen von Brücke gestoßen!

Am Mittwoch, 14.06.2023, gegen 14:40 Uhr ereignete sich in Schwangau, beim Schloss Neuschwanstein ein Tötungsdelikt, bei dem eine junge Frau verstarb und eine weitere Frau schwer verletzt wurde.

Der Tatort befindet sich an einem Aussichtsplatz auf der östlichen Seite der Marienbrücke, also vom Schloss Neuschwanstein ausgehend auf der gegenüberliegenden Seite der Brücke. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und zwei Frauen, in dessen Verlauf beide Frauen in die Pöllatschlucht stürzten.

Gesucht werden Lichtbilder, welche gegenbenenfalls zufällig zwei junge befreundete Frauen und einen Mann (ca. 30 Jahre) abbilden, welche sich östlich der Marienbrücke aufhielten. Die Personen können gemeinsam oder getrennt unterwegs gewesen sein.

Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Polizei um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens vom Mittwoch, 14.06.2023 im Zeitraum von etwa Mittag bis 15:00 Uhrgemacht haben, möchten wir Sie bitten, diese der Polizei möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen. Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Kempten geführt.