TÖDLICHE FAHRERFLUCHT – JUNGE FRAU EINFACH ZUM STERBEN LIEGENGELASSEN!

Ein grausames Drama erschüttert Lübeck und lässt ganz Schleswig-Holstein fassungslos zurück. Eine junge dreiundzwanzigjährige Frau wurde mitten in der Nacht auf einer Straße schwer verletzt aufgefunden – allein, hilflos und von dem Verursacher einfach zurückgelassen. Tagelang kämpften Ärzte verzweifelt um ihr Leben, doch am Ende verloren sie den Kampf gegen die schweren Verletzungen. Jetzt herrscht bittere Gewissheit: Die junge Frau ist tot. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln mit Hochdruck, doch der skrupellose Unfallfahrer ist noch immer auf der Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Stadtteil St. Jürgen von einem unbekannten Fahrzeug erfasst. Der Fahrer oder die Fahrerin muss die Wucht des Aufpralls bemerkt haben – und entschied sich trotzdem, einfach davonzurasen. Statt Hilfe zu leisten, ließ der Täter sein Opfer auf der dunklen Straße liegen. Erst ein vorbeikommender Autofahrer entdeckte die Schwerverletzte in den frühen Morgenstunden. Er hielt sofort an und alarmierte die Rettungskräfte. Doch für die junge Lübeckerin kam jede Hilfe zu spät.

An der Unglücksstelle stapeln sich inzwischen Kerzen, Blumen und kleine Abschiedsbriefe. Freunde, Familie und Nachbarn trauern um ein Leben, das viel zu früh und auf so brutale Weise ausgelöscht wurde. Die Wut über den feigen Fahrer ist riesig. Wie kann jemand einen Menschen anfahren und dann eiskalt fliehen? Diese Frage beschäftigt nun eine ganze Stadt. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise – und darauf, dass der Täter endlich zur Verantwortung gezogen wird.