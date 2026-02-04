TÖDLICHER IRRTUM IN KÖLN – WIE EIN VERWECHSELTER FAHRER ZUM TODESURTEIL WURDE

Köln – Ein harmloser Moment nach einer Feier endet im Albtraum. Ein junger Mann wollte mit seiner Freundin und seinem Vater nach Hause, ein Taxi war bestellt, die Stimmung ruhig. Doch dann hält ein Auto an, ein fataler Irrtum nimmt seinen Lauf. In der Annahme, das bestellte Fahrzeug stehe bereit, kommt es zur Begegnung mit einer Autofahrerin – und Sekunden später zur Eskalation. Was als Verwechslung beginnt, endet in brutaler Gewalt.

Aus Worten werden Schläge, aus Schlägen wird Lebensgefahr. Der hinzugekommene Ehemann der Fahrerin geht auf den jungen Mann los, schlägt ihn zu Boden. Zeugen berichten von einer kurzen, heftigen Auseinandersetzung, dann liegt das Opfer reglos da. Schwerste Kopfverletzungen, Notruf, Blaulicht. Die Polizei reagiert sofort, richtet noch am selben Tag eine Mordkommission ein. Für die Familie beginnt das bange Warten.

Tage voller Hoffen und Zittern im Krankenhaus. Ärzte kämpfen um jedes Zeichen, um jede Regung. Doch der Körper hält dem Angriff nicht stand. Schließlich die traurige Gewissheit: Der junge Mann stirbt an seinen Verletzungen. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen den Tod, die Stadt steht unter Schock. Ein tödlicher Irrtum, der Fragen nach Gewalt, Verantwortung und einem Moment stellt, der niemals hätte eskalieren dürfen.

