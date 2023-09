Tödlicher Messerangriff auf 31-jährige Frau!

In der Nacht zu Samstag wurde eine 31-jährige Frau in der Moorstraße in Verden mit einem Messer tödlich verletzt. Nach ersten Ermittlungen steht ein 31-jähriger Mann im Verdacht, die Frau mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Tatverdächtige wurde noch in den frühen Morgenstunden festgenommen.

Augenzeugen des Geschehens hatten per Notruf die Polizei Verden gerufen, die sofort zahlreiche Kräfte entsandte. Für die 31-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät, die Frau verstarb noch am Tatort. Der Tatverdächtige konnte in einer Wohnung in der Nachbarschaft lokalisiert werden. Die Polizei sicherte den Tatort und die Fluchtwohnung, wo er durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Niedersachsen festgenommen werden konnte. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden werden die weiteren Ermittlungen nun durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt.

Bereits während der Maßnahmen zur Ergreifung des Tatverdächtigen führten Kräfte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine umfangreiche Spurensicherung und erste Vernehmungen durch. Der genaue Geschehensablauf sowie der Hintergrund, der in der persönlichen Beziehung der Beteiligten zu finden sein dürfte, sind Gegenstand der aktuell unter Hochdruck geführten Ermittlungen.

Nähere Auskünfte können gegenwärtig nicht erteilt werden.