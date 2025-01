 Tödlicher Unfall mit Pyrotechnik

Am Silvesterabend wurden Polizei und Rettungsdienst um 22:40 Uhr darüber informiert, dass eine männliche Person nach der Explosion eines Feuerwerkkörpers leblos am Boden liegen würde. Vor Ort konnten die eingesetzten Kräfte nur noch den Tod eines 24-jährigen Mannes, der im Rahmen einer familiären Silvesterfeier zu Besuch in der Stadt war, feststellen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich einige Partygäste zwecks Zünden von Feuerwerk in die westliche Feldflur von Geseke begeben, wo es dann zu dem Unglück kam. Da sich die weiteren Personen in einem ausreichenden Abstand zu der Person befanden, die die Explosion auslöste, wurden keine weiteren Personen verletzt. Nachdem sichergestellt wurde, dass sich keine weiteren explosionsfähigen Gegenstände am Unglücksort befinden, hat die Kriminalpolizei, die von der Feuerwehr mit Licht und einer Drohne unterstützt wurde, die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Wucht der Explosion lässt darauf schließen, dass es sich nicht um einen zugelassenen Feuerwerkskörper gehandelt haben dürfte. Die Angehörigen des Verstorbenen wurden seelsorgerisch betreut. (MJ)

