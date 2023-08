Tolerantes Frankfurt: Angriff mit homophoben Hintergrund!

(lo) In der Nacht von Donnerstag (10. August 2023) auf Freitag (11. August 2023) kam es vor einem Lokal in der Schäfergasse zu einer verbalen und körperlichen Attacke auf einen 35-jährigen Mann. Der Täter konnte festgenommen werden.

Gegen 00:20 Uhr hielt sich der Geschädigte mit Freunden im Außenbereich eines Lokals in der Schäfergasse auf. Plötzlich begann ein unbekannter Mann die Gruppe und den Geschädigten verbal anzugreifen. Nach Angaben der Zeugen sollen im Vorbeigehen homophobe Äußerungen in Richtung des Geschädigten gefallen sein. Kurze Zeit später sei derselbe Mann erneut aufgetaucht, habe dem 35-Jährigen unvermittelt mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen und sei in Richtung Konstablerwache geflüchtet. Durch den Schlag ging der Geschädigte zu Boden.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung unverzüglich im Bereich der Staufenmauer festnehmen. Gegenüber der Polizeistreife verhielt sich der 31-jährige Frankfurter unkooperativ und äußerst aggressiv. Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung verantworten.